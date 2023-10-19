اتصالات من &e تتبنى استراتيجية تواكب الاحتياجات الرقمية للأفراد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات من &e أن قطاع الأفراد يعد محركاً رئيسيّاً في اتصالات من &e، حيث يقود سعي الشركة الدائم لتحقيق أقصى قيمة مضافة لعملائها عبر مجموعة متنوعة ومميزة من الخدمات والتطبيقات والحلول التكنولوجية. وكشف الخولي على هامش مشاركة الشركة في معرض «جيتكس جلوبال 2023» في دبي، عن توفير تجربة جديدة بالكامل للأفراد عبر إطلاق أول متجر اتصالات ذاتي التشغيل في قطاع الاتصالات حول العالم بتقنية الذكاء الاصطناعي. ولفت إلى تعاون جديد مع سامسونج لإتاحة تجارب متقدمة للمنزل الذكي مدعمة بالذكاء الاصطناعي عبر أجهزة سامسونج الذكية.

حلول مبتكرة

وقال الخولي: تحرص اتصالات من &e على عرض أحدث ما توصَّلت إليه من حلول وخدمات مبتكرة خلال معرض جيتكس، لثقتها في أن تلك الحلول ستُحدث تأثيراً إيجابياً في حياة العملاء، كما أصبح المعرض السنوي يمثل فرصة للتأكيد على ريادة اتصالات من &e في تبنِّي أحدث الحلول من أجل تطوير الاستخدامات الرقمية للأفراد نحو الأفضل.

وأضاف: بالتزامن مع معرض جيتكس، تعتز اتصالات من &e بإطلاق أول متجر ذاتي التشغيل على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، تحت اسم (EASE stores)، في خطوة مهمة تشكِّل نقلة نوعية في تعزيز تجارب الأفراد في قطاع البيع بالتجزئة والخدمات الرقمية المقدَّمة لهم.

عروض تقنية

وأشار الخولي إلى تعاون اتصالات من &e مع سامسونج، في إطار خطة شاملة تهدف إلى إتاحة تجارب متقدمة للمنزل الذكي مدعمة بالذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة الذكية من سامسونج. وأتاحت اتصالات من &e لزوّار جيتكس الفرصة لاختبار هذا النموذج الأولي من التعاون بين الجانبين، حيث يتمكن المستخدم من طلب المواد الاستهلاكية مباشرة عبر سوق «بسمات»، بمجرد قرب انتهاء صلاحيتها أو نفاذ كميتها في الثلاجة الذكية Samsung Family Hub، بما يسهم في تقديم تجارب جديدة بالكامل تتيح للمستهلكين اعتماد التقنيات المتطورة.

وستعمل «اتصالات من &e» و«سامسونج» بموجب هذا التعاون الجديد على إطلاق حلول متكاملة لإدارة مجموعة من الأجهزة المنزلية الكبيرة والذكية.

المنزل الذكي

وقال الخولي: نعرض هذا العام مجموعة من الحلول المتكاملة للمنزل الذكي، التي تُعَدُّ تطوراً ثوريّاً في عالم التكنولوجيا، ونستعرض في غرفة المعيشة الذكية أحدث الحلول التقنية الذكية بالتعاون مع شركائنا، بما فيها الستائر الذكية، وأجهزة التنظيف الكهربائية والذكية، ومصابيح السقف الذكية، كما عرض جهازَ منظِّم الحرارة الذكي، والأجهزة الذكية لصنع القهوة، وأجهزة التلفاز الذكية، ونوفر أيضاً الحلول الذكية المخصّصة لغرف الأطفال.

تجربة الميتافيرس

وقال الخولي: أتاح ميتافيرس e& universe لمحبي التكنولوجيا والتجارب الرقمية المتطورة العام الماضي زيارة جناح &e في جيتكس جلوبال 2022 افتراضيّاً للمرة الأولى في تاريخ المعرض عبر الميتافيرس، والاطلاع على المعروضات التقنية داخل الجناح. وحرصنا على تطوير هذه التجربة خلال دورة معرض جيتكس جلوبال هذا العام، عبر مواصلة إتاحة الفرصة لزيارة زيارة جناح &e في جيتكس 2023 افتراضيّاً، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من التواصل صوتيّاً لتعزيز التفاعل الاجتماعي.

قطاع الأفراد

وقال الخولي: حرصت اتصالات من &e على تطوير استراتيجية متكاملة لقطاع الأفراد، تهدف من خلالها إلى مواكبة الاحتياجات الرقمية اليومية للعملاء عبر تقديم الحلول الرقمية للمستخدمين بمختلف شرائحهم وعلى امتداد يومهم وتنوع أنشطتهم الرقمية، وكان لا بد من ابتكار الحلول والتطبيقات التي تدعم هذه الاستراتيجية وتلبي الأنشطة الرقمية لعملائنا بتجارب ممتعة وثرية مصمّمة وفقاً لاحتياجاتهم طوال اليوم.