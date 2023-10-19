عمار النعيمي: المعرض ملتقى عالمي لتبادل الخبرات

عجمان (وام)

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على أحدث المبادرات الرقمية والتطبيقات الذكية لعدد من الأجنحة والمنصات المحلية في معرض جيتكس جلوبال بدورته ال43، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، كما دشن سموه المرحلة الأولى من منصة تقديم الخدمات الحكومية في منصة حكومة عجمان.

وأشاد سموه، خلال زيارته المعرض، بالنجاح الكبير الذي يحققه «جيتكس» عاماً تلو الآخر حتى أصبح الحدث العالمي الأهم في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، إضافة إلى دوره البارز في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رئيسي للتكنولوجيا وصناعة المستقبل.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أن معرض «جيتكس» ملتقى عالمي لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والتطبيقات والخدمات الذكية، كما أنه منصة مثالية لتسليط الضوء على مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان، والتي جاءت ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتوفير خدمات حكومية رقمية استباقية ومتكاملة، تعزز مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة عجمان في جميع المجالات.

وأعرب سموه، عن فخره بمستوى المبادرات الرقمية التي تعرضها الأجنحة الوطنية ومساهمتها في تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بأقصى سرعة وبكفاءة عالية، بما يعزز جودة الحياة ورفاهية المجتمع.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال زيارته منصة حكومة عجمان في المعرض، على الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في المنصة، والتي تعكس مدى التقدُّم الذي أحرزته الإمارة على صعيد رقمَنة خدماتها.

وأكد سموه، أن مشاركة حكومة عجمان عبر منصة موحدة في هذا المعرض التقني الأهم عالمياً تعكس جهودنا في تبني المزيد من التقنيات الذكية وتطويعها لتقديم أفضل الخدمات الحكومية من حيث الكفاءة والسرعة والسهولة، بما يواكب رؤية إمارة عجمان وترسيخ المكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارة، ووجه سموه باستثمار معرض «جيتكس» في عقد شراكات جديدة واستكشاف الأفكار المبتكرة التي تعزز مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان.

وثمن سموه استعراض منصة حكومة عجمان أكثر من 40 خدمة جديدة وإطلاق باقة من أحدث الخدمات الرقمية التي تستهدف تسريع إنجاز المعاملات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

ودشن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال زيارته منصة حكومة عجمان، المرحلة الأولى من منظومة تقديم الخدمات الحكومية، التي طورتها دائرة عجمان الرقمية، واطلع سموه على أهداف المنظومة التي تعتبر منصة موحدة ومتكاملة تم تصميمها لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية في إمارة عجمان.

واستمع سموه، إلى شرح من الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية حول المنظومة، والتي تعتمد على مفهوم «حكومة واحدة»، حيث توفر واجهة موحدة للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين للوصول إلى جميع الخدمات الحكومية بسهولة وفاعلية عبر مختلف القنوات.

كما اطلع سموه، على مميزات منظومة تقديم الخدمات الحكومية، وأبرزها، تمكين المتعاملين من الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة وسلاسة من خلال مختلف القنوات، بما في ذلك مراكز الاتصال، والقنوات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تقديم تجربة متميزة وموحدة، إضافة إلى توفير إمكانية إنشاء ملف حكومي شخصي موحد لكل متعامل، يتيح لهم تتبع وإدارة جميع معاملاتهم وتفاعلاتهم مع الحكومة بكل سهولة.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال جولته على الخدمات الرقمية لدائرة المالية في عجمان التي تساهم في تسهيل رحلة المتعامل لديها، وأشاد سموه بجهود الدائرة الرامية إلى مواكبة أحدث الاتجاهات في مجال الابتكار التكنولوجي بهدف تعزيز تكامل الخدمات الحكومية على مستوى الإمارة وحرصها على تبنّي تقنيات مبتكرة لدعم التحول الرقمي وتحسين العمليات والخدمات المالية، كما أثنى سموه على منظومة النسخة السحابية من نظام إدارة وتخطيط الموارد الحكومية الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

وخلال زيارته لمنصة دائرة التنمية السياحية، اطلع سموه على مبادرات ريادية تتضمن عرض المنشآت الفندقية والمعالم السياحية على خريطة رقمية.

وشهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال زيارته منصة حكومة عجمان، توقيع هيئة النقل في عجمان اتفاقية تطوير نظام الرقابة الذكي لمركبات الأجرة مع شركة أي جيه تكنولوجي. كما اطلع سموه على المشاريع الرقمية والتطبيقات والخدمات الذكية التي أطلقتها دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، واستمع لشرح تفصيلي عن مشروع عجمان مدينة ال 15 دقيقة، وخدمة التجديد التلقائي للعقود الإيجارية لنظام تصديق.

واطلع سموه أيضاً على خدمة باحث السوق الذكي المقدمة من غرفة عجمان.

كما زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عدداً من منصات العرض وأجنحة الجهات المشاركة في المعرض، واطلع سموه خلال الجولة التي رافقته خلالها د. عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية وعدد من مدراء العموم، على أهم المشاريع والحلول الذكية التي تشارك بها الشركات المحلية والجهات الحكومية في الحدث التقني.

وزار سموه منصة حكومة أبوظبي وكان في استقباله فهد سالم الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي، والذي قدم شرحا لسموه عن المبادرات الحكومية المشاركة في المعرض.

واطلع سموه، على النسخة الجديدة من منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة «تم». كما زار سموه، منصة حكومة الشارقة، حيث كان في استقباله الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في معرض «جيتكس»، واطلع سموه على مجموعة من المشروعات المبتكرة التي تقدمها 11 جهة حكومية تحت شعار «نحو مستقبل رقمي مستدام». واستمع سموه، خلال زيارته المعرض، إلى شرح حول ما تقدمه شركة «أمازون» من حلول تكنولوجية.

وتوقف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عند جناح شركة «دو»، حيث قدم فهد الحساوي المدير التنفيذي للشركة شرحاً حول الجهود التي تبذلها الشركة لدعم رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل الرقمي.

كما زار سموه منصة جي 42، الشركة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، واستمع سموه إلى شرح من حسن الحوسني، المدير التنفيذي لشركة بيانات التابعة ل«جي 42»، حول مشروع التوأمة الرقمية.