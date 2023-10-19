مكتوم بن محمد: «جيتكس» يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا

دبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، معرض «جيتكس جلوبال 2023» في دورته الثالثة والأربعين، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 6000 شركة عارضة، و180 ألف مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، ويختتم أعماله اليوم الجمعة.

وأكد سموه أن المعرض العالمي يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية ريادةً في العالم، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد دبي، وجعل ذلك ضمن أبرز المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحوّل الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً يضيفها لاقتصاد دبي.

وقال سموه: «يعزّز معرض جيتكس مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، ونقطة لقاء محورية تجمع صُنّاع ومطوّري التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة. ومع النطاق الكبير للابتكارات والحلول التقنية المتطورة التي قدمها أبرز المعنيين بالقطاع من مختلف أنحاء العالم، ننظر بكل التقدير للتقدم الكبير الذي أظهرته شركاتنا الوطنية في مجال التحوّل الرقمي وتبنّي أحدث الحلول التقنية والتطبيقات الذكية سعياً لتحقيق الريادة العالمية في العالم الرقمي، وبما يعكس ديناميكية دبي وسرعة مواكبتها للمتغيرات العالمية في شتى المجالات التنموية».

وأضاف سموه: «حافظ الحدث المتميز على مكانته على مدار أكثر من أربعة عقود، كشريك في تحديد ملامح المشهد التكنولوجي العالمي سريع النمو والتغيّر، وهو مستمر في هذا الدور بما يوفره من فرص استكشاف استراتيجيات جديدة لتسخير قوة التحول الرقمي في دعم وتسريع جهود التنمية المستدامة، وكلنا ثقة في قدرة هذا الحدث الذي واكب على مدار سنوات مسيرة التطور التكنولوجي في دبي، على مواصلة رسالته في طرح مسارات وإمكانيات جديدة لقطاع التكنولوجيا يمكن من خلالها صنع مستقبل أفضل للبشرية».

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وهلال سعيد المرّي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين في دبي.

أجنحة وطنية

وحرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة عدد من الأجنحة الوطنية المشاركة في «جيتكس غلوبال 2023»، حيث توقف سموه في جناح حكومة أبوظبي الذي يضم أكثر من 30 جهة حكومية، واستمع سموه إلى شرح حول أبرز ما تستعرضه من خلال المعرض.

كما شملت الزيارة جناح حكومة الشارقة، حيث اطلع سموه على أبرز المشاريع الرقمية والمبادرات التقنية التي تخدم في دعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.

ولدى توقفه في جناح حكومة الفجيرة، استمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشاريع التابعة لعدد من الدوائر والجهات الحكومية، ومن أبرزها مشروع المحاكاة الافتراضي «انفايرو ميتا» الذي يضم ثلاث بيئات افتراضية للحياة البحرية بتقنية الميتا فيرس، فيما شملت مشاركة حكومة الفجيرة في «جيتكس جلوبال» إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث لهيئة الفجيرة والتطبيق الذكي المصاحب، وتم فيه تحديث نحو 20 خدمة إلكترونية متكاملة.

كذلك زار سموه جناح حكومة عجمان، حيث تابع شرحاً حول الجهود الرامية لتعزيز أهداف التحول الرقمي في الإمارة.

جهات اتحادية

كذلك شملت الزيارة منصات عدد من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، حيث حرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة منصة وزارة المالية ضمن منصة الحكومة الاتحادية في معرض جيتكس جلوبال، والتي تقدم عبر منصاتها مجموعة من الأنشطة واللقاءات لتعريف المهتمين بخدماتها، ومنها جلسة حوارية تحت عنوان «خدمات 2.0».

واطّلع سموه خلال زيارته لمنصة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات على مجموعة من التقنيات والمشاريع والمبادرات.

كما زار سموه منصة الهيئة الاتحادية للضرائب، حيث أستمع سموه إلى شرح حول مستجدات مشاريعها القائمة.

منصات حكومة دبي

وشملت جولة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض «جيتكس جلوبال 2023»، زيارة سموه لعدد من منصات حكومة دبي المشاركة في المعرض، حيث زار سموه منصة هيئة دبي الرقمية، وكان في استقباله حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة، والذي اطّلع سموه على الخدمات والمشاريع الجديدة التي تقدمها الهيئة.

كما توقف سموه عند منصة معهد دبي القضائي، حيث تابع شرحاً حول ابتكارات المعهد في عالم «الميتافيرس»، والأدوات التي يستخدمها المعهد لتعزيز دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل القضاء.

واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم من الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى شرح حول الخدمات والمشاريع الذكية التي تقدمها «إقامة دبي» خلال المعرض.

كما تفقَّد سموه منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث تابع شرحاً قدمه أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حول أحدث تقنيات والحلول الرقمية التي تستخدمها جمارك دبي.

وتوقف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمام منصة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث اطّلع سموه من سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة، حول أبرز الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني.

كما زار سموه جناح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث اطّلع على المشاريع الاستراتيجية والمبادرات والأنظمة والخدمات الذكية التي تطبق من خلالها الهيئة أحدث التقنيات والابتكارات في العديد من محاور العمل.