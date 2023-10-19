«استثمر في الشارقة» يناقش توجهات الاقتصاد الجديد

الشارقة (الاتحاد)

أكد مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أن الحلول التقنية والرقمية الذكية سهّلت على الاستثمار الأجنبي المباشر اختيار وجهاته وتحديد تفضيلاته، بما باتت تقدمه من بيانات وقراءات تعكس جهود وكالات الاستثمار على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الشارقة عزّزت مكانتها كوجهة عالمية للمستثمرين، ودعّمت بيئتها الاستثمارية بتخصيص 35% من ميزانيتها لعام 2023 لتطوير البنية التحتية، والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات كإحدى أهم الوجهات العالمية جذباً للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاعات الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركة مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي «أونكتاد» بأبوظبي، ممثلاً بمحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، ومروان صالح العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار، من خلال جناح خاص قدم خلاله المكتب نظرة شاملة على الميزات والخدمات التي تقدمها الإمارة للمستثمرين، وسلط الضوء على فرص الاستثمار في الشارقة والتسهيلات الحكومية، والمزايا التنافسية التي تجعل من الإمارة وجهة مثالية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وضمن فعاليات المنتدى، شارك محمد جمعة المشرخ في جلسة «الاقتصاد الجديد: دور وكالات تشجيع الاستثمار»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على هامش فعاليات المنتدى، ضمن فعالية «الإمارات 2031: التوسع ما وراء الحدود».

وأكد المشرخ خلال الجلسة أن المستثمرين في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح بمقدورهم أن يحصلوا على نظرة شاملة عن الوجهة التي يهتمون بها، بما في ذلك التحليلات والتقارير والإحصاءات المتعلقة بالسوق والقطاع والشركة.

كما تحدث مروان صالح العجلة في جلسة «الاستثمار في الإمارات: فتح الفرص لتحقيق الازدهار المستدام» خلال الفعالية التي نظمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وملتقى الاستثمار السنوي (AIM) ضمن برنامج المنتدى، مؤكداً أن الشارقة تعمل على تطوير مشاريع مستدامة كجزء من رؤيتها للنمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، موضحاً أن رؤية الاستثمار في الشارقة لا تقتصر على جذب الاستثمارات فحسب، وإنما تراعي معايير الوصول لمستقبل أكثر استدامة.