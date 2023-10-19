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اقتصاد

اجتماع مجلس «آيرينا» في أبوظبي

اجتماع مجلس «آيرينا» في أبوظبي
20 أكتوبر 2023 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت في أبوظبي أمس أعمال الاجتماع الـ 26 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».وأكدت نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى «آيرينا» أهمية الاجتماع  قبيل انعقاد «كوب 28»، ما يبرز الدور الرائد للإمارات في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات المناخ. من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، خلال كلمته بالاجتماع إن تقرير «توقعات تحولات الطاقة العالمية» لعام 2023 الصادر عن «آيرينا» أكد أن التحوّل بقطاع الطاقة يسير في المسار الصحيح، لكن السرعة والحجم ليسا كافيين.

أبوظبي
آيرينا
الطاقة المتجددة
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