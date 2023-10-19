«العالمية القابضة» تطلق مركز «بروسيد لدعم الاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الشركة العالمية القابضة، النقاب عن «مركز بروسيد لدعم الاستدامة»، الذي تم تصميمه لتسليط الضوء على جهود المجموعة وإنجازاتها في مجال الاستدامة.

وأطلق معالي الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، مركز بروسيد لدعم الاستدامة في مقر الشركة العالمية القابضة بأبوظبي، الذي سيتم استخدامه أيضاً ليكون منصةً للتعليم والحوار والابتكار والتعاون ودعماً للمبادرات البيئية التي تركز على الاستدامة، وذلك في إطار سعي الشركة العالمية القابضة الدائم للمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، كما يهدف هذا المركز إلى تعزيز مشاركة الشركة العالمية القابضة في البرامج الحكومية والعمل على إدراج معايير الاستدامة بمحفظة أعمالها المتنوعة.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز ركائز الاستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً، يُشكل إطلاق «مركز بروسيد لدعم الاستدامة» نقلة نوعية وإنجازاً مهماً يمهد الطريق لمستقبلٍ أكثر استدامة، كما يُجسد التزام الشركة العالمية القابضة وشركاتها التابعة، بالحفاظ على البيئة، ويسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في الانتقال من مرحلة الطموح إلى مرحلة العمل الفعلي الجاد في مجال المناخ من خلال خفض الانبعاثات على مستوى العالم، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنوع والازدهار المنشودين.

وأضاف: نتطلع خلال مؤتمر الأطراف (COP28) لمشاركة نشطة من القطاع الخاص في الجهود الجماعية التي نبذلها لمواجهة أزمة المناخ، ونحن ملتزمون بالشمولية واحتواء الجميع خلال المؤتمر لأنه لا يوجد طرف واحد لديه كل الحلول، ونحتاج إلى مشاركة الجميع ليساهموا في إيجاد حلول للتحدي المشترك الذي نواجهه، وعلى القطاع الخاص القيام بدور رائد في تلبية احتياجات مسارات الحياد المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، وسنحرص على تمكينه من التعاون وتبادل أفضل الممارسات خلال مؤتمر الأطراف الذي سينعقد في دولة الإمارات نهاية الشهر القادم.

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: أضحت الاستدامة ضرورة ملحة وعاملاً أساسياً لبناء غدٍ مشرق لأجيال المستقبل، واستكشاف آفاق جديدة للتنمية والقيمة المضافة، ولا تقتصر أهمية هذا المرفق الجديد والمبتكر على إبراز جهودنا في مجالات الحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات فحسب، بل يستعرض مبادرات شركاتنا التابعة وأهدافها، والتي أعلنت ثلاث منها، عبر 3 قطاعات مختلفة، التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بالتزامن مع تسارع خطى دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28»، وهو إنجازٌ يتماشى مع عزمنا إطلاق مشاريع ذات أهداف مزدوجة، تتمثل بإحداث تأثير فاعل في قطاع الأعمال وآخر إيجابي ملموس على العالم.

ويُعد «مركز بروسيد لدعم الاستدامة» منصةً مهمة للشركة العالمية القابضة ستعمل من خلالها على إنشاء أجندتها الخاصة بالاستدامة، عبر إعداد استراتيجيات فاعلة وتعزيز إسهامات شركاتها التابعة، وإنشاء الشراكات الفاعلة، حيث سيستضيف المركز دورات تدريبية وبرامج وفعاليات تهدف إلى إطلاق حوارات بناءة لزيادة مستوى الوعي بأهمية الاستدامة.

وأكد بيتر أبرام، رئيس الاستراتيجية والنمو في الشركة العالمية القابضة، أن إطلاق «مركز بروسيد لدعم الاستدامة»، يمثل إنجازاً كبيراً للشركة العالمية القابضة نحو بلوغ آفاق النمو المستدام.

وقال: سيمثل المركز منصة تفاعلية تجمع بين شركائنا وشركاتنا التابعة لابتكار حلول مستدامة وتطبيقها على أرض الواقع، وذلك بما يدعم توجهات الاستدامة في كافة عملياتنا ويعزز النمو في القطاعات المختلفة.

وسيتخذ المركز من المبنى الرئيسي للشركة العالمية القابضة في خليفة بارك مقراً له، وسيتألف من 6 مناطق تُصور كل منها رحلة الشركة في مجال الاستدامة، وسيكون منبراً للتعاون في هذا المجال. وسيتمكن زوار المركز فور الدخول إليه من الاستمتاع بتجارب متنوعة والاطلاع على جهود الاستدامة التي تبذلها الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها والممارسات الخاصة بها، بما فيها مقاطع فيديو تعريفية تتضمن معلومات عن الشركة واستثماراتها ومحفظة أعمالها ومنتجاتها والخدمات التي تقدمها ورؤيتها الشاملة في مجال الاستدامة.