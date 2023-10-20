«التمكين الحكومي» توقع مذكرات تعاون مع أهم الشركات التكنولوجية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التمكين الحكومي، والجهات الحكومية التابعة لها، توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم الجديدة مع أهم الشركات التكنولوجية في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023.

وتهدف جميع هذه المذكرات إلى دعم وتعزيز التحول الرقمي في الإمارة، بما يتماشى مع الشعار الذي تبناه جناح حكومة أبوظبي 2023 في معرض جيتكس «نقود المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي».

وأكّد معالي أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي: «تنسجم الاتفاقيات الجديدة التي أعلنا توقيعها مع كبريات الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا مع سعينا لتعزيز جهودنا لتشكيل مستقبل هذه الخدمات الحكومية الرقمية في أبوظبي. نتطلع إلى ما ستحققه هذه العلاقات المثمرة في المستقبل، والذي سيكون في مصلحة المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي بلا شك».

وشملت الاتفاقيات الموقعة جوانب مختلفة من منظومة الخدمات الرقمية لحكومة أبوظبي، إذ شهد معرض جيتكس 2023 توقيع دائرة التمكين الحكومي مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت تهدف إلى ضمان تزامن الخدمات، في حين ركزت الاتفاقية التي وقعتها الدائرة مع شركة «RationalTech» على تقديم حلٍ مؤتمت لاجتماعات لجنة المشتريات، وليوفر إمكانية التسجيل التلقائي لمحاضر الجلسات والتصويت.