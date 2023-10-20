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اقتصاد

«البلديات والنقل - أبوظبي» توقع 3 مذكرات تفاهم

خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الدائرة و«أمازون ويب سيرفيسز» (من المصدر)
21 أكتوبر 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ثلاث مذكرات تفاهم في إطار مشاركتها في معرض جيتكس غلوبال 2023 تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي الذي يضم 33 جهة حكومية.
ووقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع خدمات «أمازون ويب سيرفيسز»، وتركز على المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، كما وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للتعاون في تنفيذ الدراسات والأبحاث المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، بما يدعم التزام الدائرة في هذا المجال.  وجاءت مذكرة التفاهم الثالثة مع دائرة الطاقة - أبوظبي بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بشأن تنظيم تداول المواد البترولية الخطرة.
وأكد عمر النعيمي، مدير عام الشؤون المؤسسية في دائرة البلديات والنقل أن معرض جيتكس يتماشى مع أهداف دائرة البلديات والنقل - أبوظبي لاسيما في قيادة التقدم التكنولوجي والمساهمة في الارتقاء بالبنية التحتية للبلديات وقطاع النقل وتعزيز اليات تطوير المدن الذكية.  وقال إن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو صياغة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات البلدية.

دائرة البلديات والنقل
أبوظبي
معرض جيتكس للتقنية
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