شراكة بين «زايد للإسكان» و«مصدر»

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، مذكرة تفاهم مع مدينة مصدر، بهدف تطوير الشراكات الاستراتيجية بشأن تبادل الخبرات المعرفية والبيانات والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة بالمشاريع الإسكانية والخدمات المجتمعية، في إطار ترسيخ مكانة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز مؤشراتها التنافسية في الإسكان والتنمية الحضرية، بما يدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً القادمة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى الريادة العالمية بحلول 2071.

وقع المذكرة، على هامش فعاليات معرض «جيتكس 2023»، كلٌ من المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومحمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام لمدينة مصدر.

وتشمل بنود الشراكة، التنسيق والتواصل لتنظيم التعاون المشترك في مجال تبادل البيانات ومشاركتها بين الطرفين وفق أطر العمل التي تتضمن تعزيز القدرة التنافسية للدولة في مجال الإسكان عالمياً، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات والرؤى والسياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية في قطاع الإسكان، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم تطوير البنية التحتية الحضرية والإسكان.

وقال محمد المنصوري: «تأتي المذكرة لتعزيز علاقات التعاون والجهود التكاملية والشراكات الاستراتيجية بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعات ذات المجالات والخدمات المشتركة.

من جانبه، قال محمد البريكي: «نعتبر في مدينة مصدر، إتاحة السكن المستدام ضرورة بالغة الأهمية، ونحن نثمن الخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات لتوفير مساكن تلبي احتياجات المجتمع، كما ونسعى في مدينة مصدر لأن تلبي المساكن الاعتبارات البيئية كافة».