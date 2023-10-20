الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شراكة بين «زايد للإسكان» و«مصدر»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
21 أكتوبر 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مدينة مصدر و«هواوي» تتعاونان لتسريع مسار الحياد المناخي
بحضور حمدان بن محمد بن زايد.. إطلاق مجمّع المركبات الذكية وذاتية القيادة في "مصدر"

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، مذكرة تفاهم مع مدينة مصدر، بهدف تطوير الشراكات الاستراتيجية بشأن تبادل الخبرات المعرفية والبيانات والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة بالمشاريع الإسكانية والخدمات المجتمعية، في إطار ترسيخ مكانة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز مؤشراتها التنافسية في الإسكان والتنمية الحضرية، بما يدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً القادمة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى الريادة العالمية بحلول 2071.
وقع المذكرة، على هامش فعاليات معرض «جيتكس 2023»، كلٌ من المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومحمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام لمدينة مصدر.
وتشمل بنود الشراكة، التنسيق والتواصل لتنظيم التعاون المشترك في مجال تبادل البيانات ومشاركتها بين الطرفين وفق أطر العمل التي تتضمن تعزيز القدرة التنافسية للدولة في مجال الإسكان عالمياً، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات والرؤى والسياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية في قطاع الإسكان، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم تطوير البنية التحتية الحضرية والإسكان. 
وقال محمد المنصوري: «تأتي المذكرة لتعزيز علاقات التعاون والجهود التكاملية والشراكات الاستراتيجية بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعات ذات المجالات والخدمات المشتركة. 
من جانبه، قال محمد البريكي: «نعتبر في مدينة مصدر، إتاحة السكن المستدام ضرورة بالغة الأهمية، ونحن نثمن الخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات لتوفير مساكن تلبي احتياجات المجتمع، كما ونسعى في مدينة مصدر لأن تلبي المساكن الاعتبارات البيئية كافة». 

زايد للإسكان
وزارة الطاقة والبنية التحتية
مدينة مصدر
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©