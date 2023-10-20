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اقتصاد

«كهرباء دبي»: شراكات جديدة لتسريع التحول الرقمي

جانب من إحدى الفعاليات بجناح الهيئة في جيتكس (من المصدر)
21 أكتوبر 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

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اتفاقية لتطوير خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي مشاركة واسعة في الدورة 43 من معرض جيتكس جلوبال التي أقيمت في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، إذ استضافت المنصة توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الهادفة إلى دعم الجهود المبذولة من أجل تعزيز أطر التعاون بين المؤسسات المحلية والعالمية لتسريع عملية التحول الرقمي. 
وشهدت منصة الهيئة المشارِكة إقبالاً كبيراً من المسؤولين والزوار الراغبين بالتعرف على أبرز خدمات الهيئة وبرامجها ومبادراتها الرقمية المبتكرة والاستباقية، إلى جانب مشاريع وحلول «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة وشركاتها التابعة لها، والتي تهدف من خلالها إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي. 
وتفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عدداً من منصات الشركات التقنية العالمية المشاركة في «جيتكس جلوبال» والتقى مجموعة من المسؤولين في تلك الشركات. 
علاوة على ذلك، تسلمت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال «جيتكس جلوبال» جائزة «التميز عبر الابتكار» من شركة «سوفت وير إيه جي» العالمية للتقنية، وذلك لمبادراتها في التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات. 
وخلال فعاليات المعرض أبرمت «ديوا الرقمية» مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، لتطوير خدمات متخصصة تتمثل في انترنت الأشياء، والاتصال عبر الألياف الضوئية والخدمات السحابية وخدمات مراكز البيانات والخدمات السيبرانية.
 وتم تكريم مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» الشركة التابعة ل «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كأول مزوّد خدمات سحابية رائد معتمد في المنطقة من قبل «ريد هات» المزود الرائد عالمياً لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر.  ونالت «مورو» شراكة برنامج «ديل تكنولوجيز» للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات«بصفة الشريك الأول في المنطقة، تقديراً لما تقدمه للمتعاملين والمجتمعات في هذا المجال.  كما قدم معهد»أب تايم«شهادة المستوى الثالث/الأعلى»Tier-III«إلى»مورو«عن مركز البيانات الأخضر التابع لشركة»مورو«والذي يعّد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة»غينيس«للأرقام القياسية، والواقع في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. إلى جانب ذلك، انضمت»مورو«إلى مبادرة»السحابة السيادية«من شركة»في إم وير«. ووقعت»مورو«مذكرة تفاهم مع»هيئة دبي الرقمية«لتقديم أحدث خدمات الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية في إمارة دبي. 
كما وقعت»مورو«اتفاقية تعاون مع»الأمانة العامة للمجلس القضائي«في إمارة دبي لتطوير موقعهم الإلكتروني. 
ووقعت»مورو«اتفاقية شراكة مع شركة»كومفلت«لتقديم خدمات وحلول رقمية مشتركة لتطوير البنية التحتية للمؤسسات. 
ووقعت كذلك اتفاقية شراكة مع شركة»بي إم سي«لتقديم خدمات رائدة من»سحابة مورو«في مجال إدارة خدمات وعمليات تقنية المعلومات.

كهرباء دبي
دبي
التحول الرقمي
معرض جيتكس للتقنية
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