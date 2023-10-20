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اقتصاد

«ميتوان يو إيه إس» تنضم لمبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية»

ثاني الزيودي في صورة جماعية مع مسؤولي شركة ميتوان يو إيه إس (من المصدر)
21 أكتوبر 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الاقتصاد، أن شركة «Meituan UAS» الصينية للتوصيل بالطائرات من دون طيار، ستكون أحدث شركة تكنولوجية عالمية رائدة تنضم إلى مبادرة برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستعرضت شركة ميتوان يو إيه إس، مجموعتها من الخدمات اللوجستية في معرض جيتكس بدبي الذي اختتمت فعالياته أمس، وشمل ذلك عرضاً لطائرتها الجديدة M-Drone Gen4، التي توفر سعة تحميل قصوى تبلغ 2.5 كجم ويمكنها العمل بشكل مستقل في الظروف الجوية الصعبة، بما في ذلك درجات الحرارة التي تصل إلى 60 درجة مئوية.
وقامت الشركة، التابعة لأكبر منصة توصيل الطعام في الصين، «Meituan UAS»، بتطوير حلول لوجستية على ارتفاعات منخفضة لتوصيل المواد الغذائية والمستلزمات اليومية محلياً.
وتسعى الشركة للاستفادة من البرنامج في استكشاف إمكانية إدخال طائرات التوصيل من دون طيار وأنظمة التشغيل ومراكز الطائرات من دون طيار إلى دولة الإمارات، علماً بأن الشركة تقوم بتشغيل خدمات التوصيل بالطائرات من دون طيار في ثلاث مدن في الصين منذ عام 2021.
وسيساهم انضمام «ميتوان يو إيه إس» إلى برنامج NextGen FDI في ترسيخ مكانة الدولة إقليمياً كدولة رائدة في خدمات التوصيل بالطائرات من دون طيار، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير شبكة لوجستية منخفضة الكربون. 
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إنه تم تصميم مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية (NextGen FDI) المباشرة لجذب المشاريع الرائدة إلى دولة الإمارات، وهي المشاريع التي يمكنها استخدام منظومتنا الداعمة للتوسع وتعزيز هذه المنظومة من خلال نشر التقنيات وأساليب العمل الجديدة.
وأضاف معاليه: «انضمام Meituan UAS إلى البرنامج يعكس بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها الدولة للشركات المتطورة العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار».
وقال الدكتور ينيان ماو، نائب الرئيس في Meituan، والمدير العام لشركة Meituan UAS: كان تطوير Meituan UAS بمثابة عملية نمو سريعة ومستمرة بشكل ثابت، ونحن معجبون بشدة بتوجه دولة الإمارات نحو الابتكار والدعم القوي اذي أظهرته الجهات الحكومية لقطاع الطائرات من دون طيار UAS، ونتطلع إلى استكشاف المزيد من الإمكانيات في خدمات التوصيل من خلال الطائرات من دون طيار مع الشركاء، بالإضافة إلى المساعدة في الترويج لحلول لوجستية أكثر أمانًا وكفاءة باستخدام الطائرات من دون طيار.
ويشار إلى أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تم إطلاقها في عام 2022 بهدف دعم نمو قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة من خلال تمكين عمليات التأسيس والترخيص السريعة والمرنة للمشاريع، وتسهيل إصدار التأشيرات الجماعية أو الذهبية، وتسهيل الخدمات المصرفية، وتقديم التسهيلات المتعلقة بالإيجار التجاري والسكني لشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تسعى للانتقال إلى دولة الإمارات.

الإمارات
وزارة الاقتصاد
الاستثمارات الأجنبية
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