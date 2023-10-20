«إيدج» و«اتصالات من&e» تتعاونان لطرح حلول الاتصالات الآمنة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «كاتم»، الشركة التابعة لمجموعة إيدج، وشركة «اتصالات من &e»، اتفاقية في معرض جيتكس 2023 الذي اختتمت فعالياته في دبي أمس، وذلك بهدف توسيع نطاق وصول مجموعة منتجات «كاتم» الشاملة إلى السوق، بدءاً من التطبيقات الرائدة وبوابات الشبكات وحتى الهواتف الذكية المشفرة.

وتسعى الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل عبدالله إبراهيم الأحمد، نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الحكومية في «اتصالات من &e»، وديدييه باجنو، الرئيس التنفيذي لشركة «كاتم»، إلى توسيع مسار اعتماد منتجات «كاتم»، وتؤكد التزام الطرفين باستكشاف الفرص المتاحة لحلول الاتصالات الآمنة الشاملة في الأسواق الرئيسية.

وتضمن منتجات وحلول «كاتم» متعددة المنصات التشفير الشامل للصوت والفيديو والرسائل من خلال شبكات موثوقة ومخصصة.