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اقتصاد

«غرفة أبوظبي»: المنتدى يوفر رؤية شاملة للمستثمرين

جانب من مشاركة الغرفة بإحدى جلسات المنتدى (من المصدر)
21 أكتوبر 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مشاركتها بوصفها الشريك الاستراتيجي في منتدى الاستثمار العالمي الذي عقد للمرة الأولى في أبوظبي، وجمع أكثر من 7000 من المسؤولين الحكوميين وصُنّاع القرار وقادة الأعمال وخبراء الاستثمار من أكثر من 160 دولة على مدى 5 أيام لمناقشة أهم قضايا الاستثمار في التنمية المستدامة.
وأكد أحمد خليفة القبيسي، مدير عام الغرفة، أن منتدى الاستثمار العالمي نجح في تحقيق أهدافه الرامية إلى توفير رؤية شاملة للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية الواعدة على المستوى المحلي والعالمي، كما ساهم في تسليط الضوء على أبرز التجارب والممارسات الفاعلة في مواجهة التحديات.
من جانب آخر، نظمت الغرفة خلال المنتدى 5 جلسات نقاشية وحوارية فاعلة، ركزت في مجملها على أهمية تبادل الرؤى والخبرات حول آخر المستجدات وسبل تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي.
وشهد المنتدى انعقاد جلسة بعنوان «حوار الأعمال التجارية: الزراعة والأمن الغذائي»، شارك فيها وسيم الحلبي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي. كما شارك أحمد خليفة المهيري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة كابيتال، في جلسة بعنوان «الحوار التجاري: الاستثمار في أوقات الأزمات».

أبوظبي
غرفة أبوظبي
منتدى الاستثمار العالمي
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