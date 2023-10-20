مشاركون في جلسة «اصنع في الإمارات»: الدولة توفر مزايا استثنائية للاستثمارات الصناعية المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مشاركون في جلسة حوارية بعنوان «اصنع في الإمارات: فتح الفرص لتحقيق الازدهار المستدام» أقيمت على هامش فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن في أبوظبي، توفير دولة الإمارات مزايا استثنائية في مجال الاستثمارات الصناعية المستدامة، مشيرين إلى توافر الفرص الواعدة في الإمارات التي أصبحت مركزاً عالمياً للتصنيع والابتكار.

وقالوا إن حملة «اصنع في الإمارات»، تعد مبادرة مميزة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، إذ ستوفر لرواد الأعمال والمصنعين والمستثمرين والمبتكرين العالميين، منصة لتبادل الأفكار والتعمق في بيئة الأعمال التحويلية لدولة الإمارات، وتسريع وتيرة تبني الممارسات التجارية المستدامة والتقدم التكنولوجي، وأوضحوا أن الإمارات تبذل جهوداً حثيثة بهدف خفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي بالتزامن مع التزامها بتعزيز الاستدامة تماشياً مع استراتيجيتها المتمثلة بتأمين 50% من طاقتها من مصادر نظيفة بحلول العام 2050، لافتين إلى تميز سياسات دولة الإمارات الرامية لتعزيز النمو المستدام.

وقال عرفات صالح اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن أبوظبي في طريقها نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1.1 تريليون درهم.

من جهته، شارك أنس بشار، المؤسس والمدير العام لشركة Sprezzatura Advisors، خبرته في تطوير الأعمال في مجال الزراعة المستدامة.

وشارك في الجلسة متحدثون بارزون من ضمنهم الدكتور فرانسيسكوس زافيريوس تيغو، كبير مستشاري التنمية المستدامة والمحافظة عليها في وزارة السياحة والاقتصاد بجمهورية إندونيسيا، ومروان صالح العجلة مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».