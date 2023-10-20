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اقتصاد

«العربية للطيران» تطلق رحلات بين الشارقة ومطار سفنكس بمصر

«العربية للطيران» تطلق رحلات بين الشارقة ومطار سفنكس بمصر
21 أكتوبر 2023 01:16

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، عن إطلاق رحلات مباشرة بين الشارقة والجيزة في مصر.
 وستربط الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار سفنكس الدولي في مصر بمعدل 5 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 6 ديسمبر 2023.
وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يسرنا الإعلان عن إطلاق رحلاتنا الجديدة من مطار الشارقة الدولي إلى مطار سفنكس الدولي في مدينة الجيزة التاريخية في مصر حيث تعكس هذه الخطوة التزامنا الدائم بتزويد العملاء برحلات جديدة مناسبة وتوفير تجربة سفر جوي مميزة. ويعد مطار سفنكس الدولي، الوجهة الرابعة للعربية للطيران في مصر انطلاقا من الشارقة بعد مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب الدولي ومطار سوهاج الدولي.
وتشغّل مجموعة «العربية للطيران» أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وA321 والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم وتوفّر الطائرات راحة إضافية للركاب من خلال توفير مساحة أكبر بين المقاعد، وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة «سكاي تايم» وهي خدمة بث مجانية تتيح للمسافرين مشاهدة محتوى ترفيهي عبر أجهزتهم الذكية.

العربية للطيران
الشارقة
سفنكس
مصر
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