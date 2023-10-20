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اقتصاد

3.4 تريليون درهم رأس المال السوقي للأسهم المحلية

3.4 تريليون درهم رأس المال السوقي للأسهم المحلية
21 أكتوبر 2023 01:16

أبوظبي (وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 7.2 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.
وتوزعت السيولة بواقع 4.91 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و2.3 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.76 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 134 ألف صفقة.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.41 تريليون درهم بنهاية جلسة الأمس، موزعة بواقع 2.773 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و637.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9072.94 نقطة، فيما أقفل مؤشر «فوتسي» سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9306.51 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3751.57 نقطة. واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي جاذباً نحو مليار درهم، تلاه «مجموعة ألفا ظبي» بسيولة بلغت 587.6 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» مستقطباً 458.5 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» 335.7 مليون درهم.
وفي سوق دبي، تصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط جاذباً نحو 809.7 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة جاوزت 310.7 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» مستقطباً أكثر من 236.6 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 192.8 مليون درهم.

الأسهم المحلية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
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