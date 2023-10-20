«غرف دبي» تبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول العالم

دبي (الاتحاد)

استضافت غرف دبي أكثر من 100 سفير وقنصل عام وملحق تجاري معتمدين لدى الدولة، في فعاليتها السنوية، «لقاء السلك الدبلوماسي»، التي نظمتها أمس الأول في فندق «رويال أتلانتس»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز قنوات الحوار والتواصل، والتعريف بالمشهد الاقتصادي لدبي وفرص نموها الواعدة.

وجاء تنظيم هذه الفعالية في إطار التزام غرف دبي بتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في دبي والمجتمعات النظيرة حول العالم، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الإمارة ودول العالم، بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويرسخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للأعمال.

وأكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في كلمته في افتتاح اللقاء، أهمية بناء جسور التواصل، وتعريف أعضاء السلك الدبلوماسي بالمبادرات المتنوعة والبرامج المتخصصة والجهود المكثفة التي تبذلها غرف دبي لتأسيس شراكات اقتصادية عابرة للحدود، مؤكداً التزام «الغرف» بتأسيس مجالس أعمال تمثل مجتمعات الأعمال في هذه الدول لتكون بوابة للاستثمارات المتنوعة ودعم التوسع الخارجي.

وكشف الغرير عن خططٍ لتفعيل التواصل مع مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين، خصوصاً أن دبي تمثل سوقاً متنوعة تستقطب كل أنواع وأشكال الاستثمارات، معتبراً أن مجالس الأعمال ستدعم بيئة الأعمال في دبي، وتسهم في مساعدة شركات الإمارة على التوسع في أسواق العالم كافة من خلال الاستفادة من شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية التي تخطى عددها حالياً 25 مكتباً خارجياً.

واستعرض معاليه عدداً من المبادرات المتنوعة التي أطلقتها الغرف خلال العام الحالي، والتي تخدم الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي، وخصوصاً استقطاب 100 شركة صغيرة ومتوسطة، و30 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي، ودعم 100 شركة من الإمارة للتوسع في الأسواق الخارجية بحلول نهاية 2024. وأضاف: «تحقيق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.2% خلال النصف الأول من العام الحالي هو رسالة ثقة لكل المستثمرين بأن دبي هي بيئة أعمال جاذبة، ووجهة رائدة للاستثمارات.

جلسة حوارية

تضمن «لقاء السلك الدبلوماسي 2023» جلسة حوارية تحت عنوان «دور دبي في التجارة الإقليمية والعالمية»، شارك فيها كل من محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات- المجمّعات والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».