اتحاد مصارف الإمارات يؤكد قدرة البنوك الوطنية على مواصلة النمو

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، خلال اجتماعه الدوري الثاني في 2023 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، التطورات في القطاع المصرفي والمالي، والتقدم الذي حققه الاتحاد في استراتيجية وخطط العام الجاري.

وأكد الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء تنفيذيون ومديرون عامون للمصارف الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، قدرة البنوك على مواصلة الأداء القوي، والاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها البيئة الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية.

ودعا المشاركون في الاجتماع لأهمية التطوير المستمر للعمل المصرفي لضمان محافظة الإمارات على مكانتها الريادية كمركز اقتصادي ومالي ومصرفي.

وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بمبادرات الاتحاد وجهوده الدؤوبة، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، الأمر الذي أسهم في نجاح القطاع المصرفي في تحقيق نمو كبير في أدائه وفي مستوى الأصول المصرفية مع الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات والشركاء الاستراتيجيين لاتّحاد مصارف الإمارات كقوى الشرطة في أبوظبي ودبي على التعاون المستمر من أجل ضمان مواكبة القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات للتطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف شرائح العملاء من الأفراد والجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في ظل منظومة مصرفية آمنة وسلسة ومتطورة.ودعا المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لمواصلة البرامج والمبادرات التي ينفذها الاتّحاد لمكافحة الاحتيال وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وجهوده في توسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار بهدف دعم دور اتحاد مصارف الإمارات في تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة.

وبحث الاجتماع الدوري للمجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين سبل تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومع أهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري.

تعزيز التعاون

وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن “الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية من العام الجاري تعد دليلاً إضافياً على الدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد في تطوير العمل المصرفي والمالي والتنمية الاقتصادية عبر تعزيز التعاون والاتصال بين البنوك الأعضاء في الاتحاد تحت قيادة وإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي”.

ونوه الاجتماع بالحلول المبتكرة لمصارف دولة الإمارات في مجال تمويل الطاقة المتجددة ومشاريع الاستدامة، إذ بلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية أكثر من 190 مليار درهم (51.8 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي (2022).

واستعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات المبادرات التي قام الاتحاد بإطلاقها وتنفيذها خلال الفترة الماضية من العام الجاري وذلك وفقاً للاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة والخطط السنوية التي تستهدف تكريس ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وتطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات.

وقال صالح: شهد العام الجاري تحقيق العديد من الإنجازات والمبادرات لتطوير العمل المصرفي عبر توفير منصات لتبادل الخبرات والمعارف وزيادة الوعي.