«الصكوك الوطنية»: 76 % يخططون للادخار والاستثمار في الإمارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أظهر مؤشر الصكوك الوطنية للادخار أن 76% من المواطنين والمقيمين من الجنسيات العربية، لاسيّما الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و29 سنة، يخططون للادخار والاستثمار في الإمارات، معتبراً أن تلك النتائج تعكس ازدياد الوعي المالي لدى الشباب.

وأكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، أن إثراء ثقافة الادخار والاستثمار والتشجيع على تحقيق أداء مالي مستدام، وتأمين مستقبل سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، يعد من أهم أولويات عمل المجموعة.

وقال العلي إن الشركة أطلقت العديد من البرامج ومنها برنامج «الراتب الإضافي» للأفراد من أجل تأمين مصادر دخل إضافية تساعد العملاء على التعامل مع ظروف الحياة المختلفة.

وأشار إلى أن الشركة أطلقت أيضاً «خطة التقاعد الذهبي» التي تهدف إلى تعزيز قيمة مستحقّات نهاية الخدمة الخاصة بالموظفين من القطاع الحكومي والخاص، وهي تتماشى مع القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالنظام الجديد لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين في الإمارات، متوقعاً أن تنعكس هذه القرارات الجديدة إيجاباً على سوق العمل بالدولة، وجذب استثمارات بالمليارات من مكافآت نهاية الخدمة غير الموظفة حالياً في الاقتصاد المحلي.

محفظة استثمارية

وكشف العلي، عن تحقيق المجموعة نمواً في المحفظة الاستثمارية لديها بنسب وصلت إلى 9% لتصل إلى 14 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأعلن أن إجمالي قيمة استثمارات المحفظة العقارية في المجموعة وصل إلى 3.5 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى خمس مليارات درهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، منوهاً بأن البرامج التي عملت «الصكوك الوطنية» على تطويرها خلال السنوات الماضية اجتذبت أكثر من 800 ألف متعامل.

مكافآت

ذكر العلي، أن الجوائز 35 مليون درهم سنوياً، بما في ذلك جائزة بقيمة مليوني درهم كل ثلاثة أشهر، وأكثر من 423 ألف جائزة سنوياً، مشيراً إلى توزيع عوائد منذ إنشاء الشركة 2.47 مليار درهم، والجوائز بقيمة 748 مليون درهم.