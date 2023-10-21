مكتوم بن محمد يستقبل رئيس بنك أوف كوميونيكيشنز

دبي (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، رن ديكي، رئيس مجلس الإدارة لبنك أوف كوميونيكيشنز الصيني (BOCOM) أحد أكبر البنوك في الصين. واستعرض الاجتماع الذي عقد في مركز دبي المالي العالمي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه دبي للقطاع المالي وما توفره من مقومات جذب لمجتمع المال والأعمال العالمي تتمثل في البنية التحتية عالمية المستوى، والأطر التشريعية المرنة التي تضمن للمستثمرين البيئة المثالية لتنمية أعمالهم. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية القوية بين دولة الإمارات والصين، ودعم الشراكة والتعاون المتناميين بين قطاعات المال والأعمال في دبي والصين.

ويستعد بنك أوف كوميونيكيشنز الصيني حالياً لتأسيس مكتب جديد له في مركز دبي المالي العالمي لتقديم خدمات مالية ومصرفية متنوعة، وللاستفادة من فرص الأعمال المتوافرة في المنطقة. ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مستهل اللقاء، برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك أوف كوميونيكيشنز الصيني، مؤكداً: «حرص دبي على توسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات المالية والبنوك الرائدة في العالم وتوثيق وتطوير روابطها مع مجتمع المال والأعمال العالمي بإمداد مختلف مكوناته بكل المقومات المؤهلة للتميز، سعياً لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة، واستناداً إلى مجموعة من المعطيات التي تستند إلى التزام دبي القوي بتطوير نظام الأعمال الخاص بها، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية».

وقال سموه: «دبي حريصة على تعزيز مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار عبر شراكات متينة مع أبرز المؤسسات العالمية للاستفادة من فرص الأعمال المتوافرة في الأسواق الأسرع نمواً في المنطقة، استناداً إلى موقع دبي العالمي الرائد كوجهة عالمية للخدمات المالية، وبما تملكه من بنية تحتية وأطر تنظيمية متطورة، وصديقة للأعمال وداعمة للابتكار، ما جعلها قاعدة نموذجية للخدمات والمؤسسات المالية الساعية للتوسع خارج حدودها والوصول إلى اقتصادات ومراكز مالية جديدة» وأضاف سموه: «من خلال الشراكات وتشجيع المؤسسات المالية الكبرى، فإننا لا نهدف فحسب إلى تعزيز مكانة دبي في المشهد المالي العالمي، بل نهدف أيضاً إلى المساهمة في توفير فرص استثنائية لنمو قطاع الخدمات والصناعات المالية العالمية».