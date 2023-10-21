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اقتصاد

سعود بن صقر: صناعة المستقبل المستدام ركيزة رئيسية

سعود بن صقر يستقبل وفداً من المنتدى الاقتصادي العالمي (وام)
22 أكتوبر 2023 01:30

رأس الخيمة (وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن تنويع مصادر الدخل الوطني والتنمية الاقتصادية ركائز أساسية في صناعة المستقبل المستدام لأبناء الوطن وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، ومحور مهم في رؤية رأس الخيمة وخططها الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة من أجل ضمان غدٍ أفضل للأجيال القادمة بما يتوافق مع رؤى وتوجهات دولة الإمارات الرامية إلى ازدهار الإنسان.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس، وفداً من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تربطه مع حكومة دولة الإمارات شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من عقدين.
ورحب سموه بأعضاء الوفد، وناقش معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتوجهات الاقتصادية المستقبلية، وبحث سبل تعزيز التعاون وأفضل الممارسات الاقتصادية التي يمكن للحكومات الاستفادة منها.
وقال سموه: «حريصون على المشاركة الفاعلة في الجهود الوطنية والعالمية لرسم ملامح وتوجهات المستقبل، وعلى مواصلة العمل لبناء اقتصاد يتسم بالتنوع والحيوية، ويوظف الإمكانات التكنولوجية في تشكيل فرص استثنائية تضمن التطور المستدام لأبنائنا».
واختتم سموه: «رؤيتنا المستقبلية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ترتكز على نقاط رئيسية أبرزها الاستثمار في الابتكار والتقنيات المتطورة، وتعزيز الاستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والمجتمع، وتحفيز العقول القادرة على تحويل الأفكار إلى خطط عملية لرسم ملامح مستقبلنا».

سعود بن صقر
رأس الخيمة
دائرة التنمية الاقتصادية
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