الرئيس التنفيذي للشركة لـ «الاتحاد»: الحلول الرقمية بمتاجر «أدنوك للتوزيع» تعزز النمو الذكي

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، أن الاستثمار المستمر في الابتكار وتبني أحدث الحلول التكنولوجية، يعزز من مرونة نموذج عمل الشركة، ويدعم القدرات التنافسية للشركة، بجانب تعزيز جاهزيتها لمواكبة احتياجات الأعمال في المستقبل، موضحاً أن الحلول المبتكرة الجديدة للشركة تتماشى بشكل كامل مع أهداف استراتيجية «أدنوك للتوزيع» للنمو الذكي.

وقال اللمكي لـ «الاتحاد»، إن «أدنوك للتوزيع» حريصة على نشر ثقافة الابتكار والسعي لتطبيقه على مستوى العمليّات وضمن خطط الشركة لمواكبة احتياجات الأعمال في المستقبل، وذلك على مستوى المنتجات والخدمات، من خلال الاستثمار في أحدث التطبيقات التكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتعزيز تجربة التسوّق، وتعزيز ولاء العملاء لضمان الحفاظ على موقع الشركة الرائد في السوق.

ولفت إلى الاهتمام باستكشاف الخيارات المتاحة فيما يتعلق بمستقبل الطاقة، مثل وقود الهيدروجين، والوقود الحيوي، والمركبات الكهربائية وغيرها للاستجابة لاحتياجات العملاء والتغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع التنقل على مستوى العالم.

خدمات جديدة

وقال اللمكي إن خدمة «كليك اند كولكت» (Click & Collect) تعد أحدث الحلول الرقمية المبتكرة التي أطلقتها الشركة مؤخراً عبر تطبيق «أدنوك للتوزيع»، وذلك ضمن جهود الشركة لتوفير مستوى متميّز من الخدمة لصالح العملاء وضمان راحتهم، ما يؤدي لتعزيز تجربة التسوق في متاجر الشركة بصورة عامة، حيث تتيح الخدمة الجديدة للعملاء إمكانية طلب المشتريات مسبقاً من متاجر واحة أدنوك، ثم استلام الطلب من نقطة الاستلام فور وصولهم إلى محطة خدمة أدنوك المختارة ضمن المواقع المشاركة، حيث يقوم أعضاء فريق واحة أدنوك بتوصيل الطلب إلى سيارة العميل مباشرة وذلك لضمان راحتهم وتوفيراً للوقت والجهد.

وأضاف: بوصفنا الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع توزيع ومتاجر التجزئة، فنحن نعتبر أول موزع وقود يوفر هذه الخدمة على مستوى الإمارات، مما يؤكد على التزامنا بتوفير تجربة تسوق معززة للعملاء.

وتابع: تعتبر «كليك اند كولكت» حالياً في المرحلة التجريبية، حيث تتوفر الخدمة الجديدة في محطات خدمة مختارة لاختبار مدى فاعلية الأنظمة وتحسينها لضمان نجاح مرحلة الإطلاق الرسمي من خلال شبكة محطاتنا على مستوى الدولة، ويستطيع العملاء حالياً تجربة الخدمة حالياً بمحطات خدمة أدنوك المميزة الموجودة على طريق الشيخ زايد في دبي، وعلى كورنيش أبوظبي، بالإضافة لمحطة خدمة أدنوك في جزيرة الريم في أبوظبي.

وقال اللمكي: خدمة «كليك اند كولكت» تؤكد على التزام أدنوك للتوزيع باعتماد أحدث الحلول الرقمية المبتكرة لضمان تقديم تجربة تسوق سلسة للعملاء، وتلبية احتياجاتهم المتغيّرة بسرعة وكفاءة، وبالإضافة إلى توفير أفضل الخدمات الاستثنائية للعملاء، يساهم الاستثمار على أحدث تطبيقات التكنولوجيا أيضا في تقدّم أدنوك للتوزيع في مسيرتها بخطى واثقة لتحقيق رؤيتها الطموحة لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال حلول لتنقل المستدام، والخيار المفضّل لدى العملاء.

استراتيجية رقمية

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الرقمية للشركة، قال اللمكي: شهد قطاع الأعمال خلال السنوات الماضية تحولات كبيرة أثرت كثيراً على سلوك العملاء وعادات تسوقهم، ومن خلال خبرتنا ودراستنا الدائمة لاحتياجات عملائنا، أصبحنا ندرك أن التركيز على نقاط فردية للتواصل مع العملاء لم يعد كافياً لضمان تفاعلهم مع علامتنا التجارية، وضرورة العمل على خلق تجربة تسوق شاملة ومتكاملة عبر مختلف قنوات التواصل لعلامتنا التجارية، ودعم نظام متعدد القنوات يعتمد على أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجالات الاتصالات وتحديد المواقع.

وأضاف: سيسهم ذلك في توفير تجربة رقمية مدمجة، وسلسة للعملاء، وهو ما يضمن ولاءهم لعلامتنا التجارية مستقبلاً نتيجة توفير كافة العناصر اللازمة للاستجابة لمختلف احتياجاتهم بسرعة وكفاءة عمن خلال تجربة تسوّق متكاملة العناصر، وهو ما نأمل أن يسهم بدوره في ترسيخ مكانة الشركة الرائدة في السوق ودعم أهداف أعمالنا وطموحاتنا للنمو على المدى الطويل.

وقال اللمكي: نؤمن أن خدمة «كليك آند كولكت» الجديدة تتماشى بشكل كامل مع أهداف استراتيجية «أدنوك للتوزيع» للنمو الذكي، حيث تساهم هذه الميزة في تعزيز خيارات التسوّق التي نقدمها لعملائنا، مع إتاحة حصولهم على أفضل استفادة عند التسوق في متاجرنا.

وأضاف: نواصل استكشاف الفرص المختلفة والاستمرار في تطوير خدماتنا لصالح عملائنا واستجابة لاحتياجاتهم، وذلك بما يتماشى مع سياستنا لتطوير أعمالنا غير المتعلقة بالوقود، والعمل على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة للعملاء، ووفقاً لما سبق، تمضي شركة أدنوك للتوزيع بخطى ثابتة في مسيرتها، ووفقاً للمبادئ والأهداف الطموحة لاستراتيجية الشركة للنمو الذي، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة خلال الطرح العام الأولي للشركة في ديسمبر 2017، حيث تهدف الاستراتيجية لتحقق نتائج ملموسة للمساهمة في خلق قيمة مستدامة لصالح المساهمين على المدى الطويل، وذلك من خلال الاهتمام بخدمة العملاء كأولوية، بالإضافة لمواكبة الأعمال للمستقبل .

التزوّد الذاتي بالوقود

أوضح اللمكي أن خدمة «فل آند غو» للتزويد الذاتي بالوقود التي يتم تقديمها في مجموعة مختارة من المحطات هي الأولى من نوعها، لكونها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يستطيع العملاء الاستفادة من تجربة سريعة وسلسة للتزوّد بالوقود عبر تطبيق «أدنوك للتوزيع» في المحطات التي تتوفّر بها الخدمة.

كما تستطيع الكاميرات الذكية في المحطة من التعرّف على تفضيلات العميل وفقاً لمعلومات اللوحة المعدنية الخاصة بالمركبة.

الذكاء الاصطناعي

أوضح اللمكي أن متاجر واحة أدنوك المستقلة تزود العملاء بتجربة تسوّق سهلة وسريعة، وتساعد الكاميرات الموجودة داخل المتاجر والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على إنشاء سلّة تسوّق افتراضية لكلّ عميل.