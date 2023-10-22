إطلاق مشروع عقاري في جزيرة الريم

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة تايجر العقارية مشروع «ريناد» العقاري في جزيرة الريم بأبوظبي، بتكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم.

ويتكون مبنى المشروع من 73 طابقاً ويضم 265 وحدة سكنية، تتنوع بين 1 غرفة وصالة، 2 غرفة وصالة، 3 غرف وصالة بالإضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية للقاطنين.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية: تعتبر جزيرة الريم الوجهة المثالية للشراء والتملك كونها تقع على مقربة من جزيرة أبوظبي، وتتوفر بها بنية تحتية متطورة، وتعتبر وجهة جاذبة للراغبين بشراء وتملك العقارات سواء بغرض الاستثمار أو الاستخدام النهائي.