12 جهة حكومية و20 جهة خاصة مدرجة في المحفظة الرقمية

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ عدد الجهات الحكومية والخاصة المدرجة في المحفظة الرقمية 32 جهة بنهاية شهر أغسطس الماضي تشمل 12 جهة حكومية و20 جهة خاصة، حسب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وقالت الهيئة لـ «الاتحاد»: إن هنالك خطة قادمة لاستقطاب المزيد، كما أن لديها خطة للتوسع أكثر بالخدمات التي تقدمها المحفظة.

ومن هذه الجهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمستندات المدرجة من قبلهم هي بطاقة الهوية، وجواز السفر، وكذلك تأشيرة الإقامة، وزارة الداخلية والمستندات المتاحة هي رخصة القيادة، ورخصة المركبة، وشهادة حسن سيرة وسلوك.

وتضم وزارة الموارد البشرية والتوطين بطاقة العمل، ووزارة العدل وثيقة زواج وثيقة طلاق والوكالات، ودائرة القضاء بأبوظبي وثيقة زواج والوكالات، ومحاكم رأس الخيمة وثيقة الزواج ووثيقة طلاق.

وأما عن المستندات المدرجة من قبل وزارة تنمية المجتمع.. فهي متعلقة ببطاقات أصحاب الهمم، وعضوية الأسر المنتجة، وكذلك بطاقة المساعدة الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم فهي متعلقة بشهادة التعليم العام، مؤهل دراسي، معادلة مؤهل دراسي اختبار الإمارات القياسي Emsat.

وبالنسبة للهيئة العامة للطيران المدني.. فهي تُتيح إصدار شهادة الطائرة من دون طيار، وفيما يتعلق بالخدمات المتعلقة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي وهي جهة محلية، فتقدم عقود الإيجار، وملكية العقار، وكذلك عقود البيع المبدئية.

وأما بالنسبة لوزارة الصحة، وفي ظل جائحة كوفيد ـ 19 تم إدراج بطاقة تطعيم كورونا في المحفظة الرقمية ومؤخرا تم إدراج رخصة مزاولة مهنة طبية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري من حكومة عجمان وسند ملكية، وشهادة ملكية وحدة عقارية وشهادة تسجيل مبدئي لوحدة عقارية.

و أما بالنسبة للقطاع الخاص فهنالك نحو عشرين جهة تم إدراجها بالمحفظة، تعمل على تقديم خدمات متعددة، والتي نعمل على توسيعها أكثر خصوصاً في القطاعات الحيوية.. كقطاع التأمين والتعليم الخاص.

أما بالنسبة للخدمات المالية للقطاع الخاص، فالمؤسسات المدرجة بالمحفظة تقدم خدمات فتح الحسابات البنكية، وطلب بطاقات الائتمان، أما بالنسبة لقطاع الاتصالات، فالخدمات المقدمة تتضمن تجديد وشراء وتفعيلاً للشرائح للأفراد والشركات. وبالنسبة لقطاع التأمين، فتعمل بالمحفظة على استقبال طلبات تأمين للسيارات، وفي قطاع النقل والمواصلات تتيح المحفظة الحصول على خدمات تأجير السيارات وحالية. نعمل على التوسع أكثر في استقطاب قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة بالتعاون مع الجهات المصدرة للوثائق المعنية ومزودي الخدمات.

عدد المستخدمين

بلغ عدد مستخدمي المحفظة الرقمية التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية 4.9 مليون مستخدم وتم تبادل أكثر من 5.4 مليون وثيقة عبر المحفظة الرقمية كما تم مشاركة 2.1 مليون مستند للحصول على الخدمات.

و أطلقت الهيئة وبالشراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية وهيئة دبي الرقمية تطبيق الهوية الرقمية، الذي يحتوي على المحفظة الرقمية لحفظ وتبادل المستندات الرقمية، واستخدامها في تخليص المعاملات بسرعة ودون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.