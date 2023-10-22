713 ألف نزيل محلي بفنادق أبوظبي في 8 أشهر

رشا طبيلة(أبوظبي)

يُقيم السياح المحليون بمتوسط ليلتين في المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، في وقت حل السوق الروسي بالمرتبة الأولى في متوسط ليالي الإقامة في فنادق أبوظبي ليصل إلى 4.8 ليلة مقارنة مع 4.7 ليلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، شهدت المنشآت الفندقية استقبال 713 ألف نزيل محلي أي بحصة 22% من إجمالي نزلاء الفنادق في 8 أشهر.

وبعد السوق الروسي، يأتي السوق السياحي البريطاني والسوق الأميركي في المرتبة الثانية في متوسط الإقامة بواقع 3.9 ليلة، يلي تلك الأسواق السوق المصري بواقع 3 ليال، ثم السوق الأردني بمتوسط 2.8 ليلة، يليه السوقين السعودي والهندي بمتوسط 2.6 ليلة، ثم السعودي والهندي بمتوسط 2.6 ليلة، ثم الباكستاني 2.2 ليلة، يليه السوق الصيني بواقع 2 ليلة ثم الفلبيني بواقع 1.9 ليلة.

ووفقا للبيانات، استقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي 3.246 مليون نزيل فندقي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنمو 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ متوسط الإشغال الفندقي في 8 أشهر 70%، في الوقت الذي سجلت فيه الفنادق إجمالي إيرادات بقيمة 3.8 مليار درهم بنمو 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجل متوسط الإقامة 2.6 ليلة، أما معدل أسعار الغرفة الفندقية فقد بلغ 399 درهماً بنمو 21%.

وسجلت الهند المرتبة الأولى بقائمة الأسواق الدولية السياحية القادمة لأبوظبي بواقع 349 ألف نزيل فندقي بنمو 33%، ثم السوق البريطاني بواقع 124 ألف نزيل بنمو 32%، ثم السوق المصري بواقع 118 ألف نزيل بنمو 23%، يليه السوق الفلبيني 115 ألف نزيل بنمو بنمو 9%، ثم الصيني بواقع 111 ألف نزيل بنمو قياسي 458%، ثم السوق الروسي بواقع 103 آلاف نزيل بنمو 188%، يليه السوق السعودي بواقع 98 ألف نزيل بنمو 21%، ثم السوق الأمريكي 76 ألف نزيل نمو 28%، ثم الباكستاني 72 ألف نزيل بنمو 12%، يليه السوق الأردني بواقع 61 ألف نزيل بنمو 13%.

الشقق الفندقية

فيما يتعلق بفئات الفنادق وأدائها خلال 8 أشهر، شهدت الشقق الفندقية أعلى متوسط إشغال في 8 أشهر بواقع 79%، حيث استقبلت 287 ألف نزيل بنمو 17%، وسجلت 5.2 ليلة كمتوسط في وقت بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية 293 درهما، وتأتي الفنادق من فئة الأربع نجوم بالمرتبة الثانية بعد الشقق الفندقية بتسجيل 74% بالإشغال، بينما بلغ متوسط الليالي 2.1 ليلة، ومتوسط سعر الغرفة الفندقية 242 درهما.

أما الفنادق فئات بين نجمة إلى 3 نجوم فسجلت متوسط إشغال 67% في 8 أشهر، بينما بلغ معدل الإقامة 1.9 ليلة، ومتوسط سعر الغرفة الفندقية 213 درهم، وسجلت فنادق الخمس نجوم 65% في متوسط الإشغال بنمو 6%، بينما بلغ متوسط الإقامة 2.7 ليلة، ومتوسط سعر الغرفة الفندقية 581 درهم.