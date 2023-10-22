«بريك بلك الشرق الأوسط 2024» ينطلق فبراير المقبل

دبي (الاتحاد)

بعد النجاح الكبير لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2023، الذي أقيم تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، أعلن المنظمون عن مواعيد الحدث القادم لعام 2024، والذي من المقرر عقده في الفترة من 12 إلى 13 فبراير من العام المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، لتوحيد القطاع من جديد وتعزيز نمو الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط.

واختُتمت نسخة العام 2023 من الحدث بنجاح كبير، وحضور 6.496 مشاركاً، بزيادة قدرها 93% في عدد الزوار مقارنة بالعام 2022، وارتفاع بنسبة 84% في عدد الجهات المشاركة. حيث استقطب مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط المتخصصين من مختلف أطياف قطاع المشاريع الكبرى وسلسلة الإمداد والتوريد، بما في ذلك قطاع الشحن والنقل البحري، والموانئ والمحطات، والمعدات الضخمة، والنقل الجوي والبري. وتطرّق المؤتمر إلى جميع أوجه التطور والنمو في القطاع، ليحدد مدى تقدمه والمستوى الذي وصل إليه لغاية العام الماضي.

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «تلعب دولة الإمارات دوراً حيوياً في تعزيز قدرات قطاع التجارة والخدمات اللوجستية عالمياً، وعلى مدار السنوات الماضية أسهم مجال شحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع المتنامي في نجاح هذا القطاع بشكل رئيس، وتمكّنا بفضل قدراتنا التنافسية الوطنية المتمثلة في مرافقنا المتقدمة ومنظومة البنية التحتية الحديثة والمتطورة لموانئنا، من تعزيز نجاح القطاع ودفع النمو الاقتصادي للبلاد. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات الجائحة العالمية، تمكنت الصناعة من البقاء والنمو بفضل النجاحات التي تم تحقيقها من قبل المؤسسات الرائدة التي تعمل في مجال البضائع السائبة ومعدات المشاريع، إذ من المتوقع أن يسجل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات نسبة نمو قدرها 5% بحلول عام 2026، بحسب التقرير الصادر عن «موردور إنتليجنس». وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: «نحرص في وزارة الطاقة والبنية التحتية على مواكبة رؤية القيادة لدعم تنوع الاقتصاد واستدامته في دولة الإمارات والمنطقة، ونلتزم بضمان تنميته.