«موانئ دبي العالمية» توقع عقد امتياز لتشغيل ميناء دار السلام

دودوما (تنزانيا)

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً مع هيئة الموانئ التنزانية لتشغيل وتحديث ميناء دار السلام متعدد الأغراض، وذلك بهدف ربط تنزانيا والمنطقة بالأسواق العالمية.

وقّع اتفاقية الامتياز، أمس، بلاسديوس مكيلي مبوسا، مدير عام هيئة الموانئ التنزانية، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بحضور فخامة سامية سولو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

تم منح «دي بي ورلد» امتياز تشغيل ميناء دار السلام وتحديثه؛ بهدف تحسين عمليات الميناء، وتحسين خدمات النقل والخدمات اللوجستية في تنزانيا ومناطقها النائية. وهذه هي المرحلة الأولى من خطة استثمارية متعددة المراحل، حيث ستستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية مبدئياً أكثر من 250 مليون دولار لتحديث الميناء، ومن الممكن أن يرتفع حجم الاستثمار إلى مليار دولار خلال فترة الامتياز، إلى جانب المشاريع اللوجستية في المناطق النائية، وسيكون لهذا الاستثمار تأثير إيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تنزانيا من حيث توليد فرص العمل، وزيادة إمكانات الوصول إلى المنتجات والخدمات، إضافة إلى مزايا أخرى.

وسيتصل الميناء بالمناطق النائية في أفريقيا جنوب الصحراء من خلال شبكة برية تشمل الطرق السريعة والسكك الحديدية، إضافة إلى ممرات الشحن والموانئ المخصصة، وبالتالي دعم الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية من جميع أنحاء القارة وربط الشركات في المنطقة بالأسواق العالمية.

واستفاد الميناء بشكل كبير من الاستثمارات التي قامت بها مؤخراً الحكومة التنزانية لتحسين بنيته التحتية وستعمل مجموعة موانئ دبي العالمية مع هيئة الموانئ التنزانية جنباً إلى جنب مع أصحاب العلاقة الحاليين في الميناء؛ بهدف البناء على هذا التقدم والتمكن من تخليص البضائع بشكل أسرع وتحسين عمليات تخطيط الشحن، مما يعزز دور دار السلام كبوابة بحرية لمعادن الطاقة الخضراء من دول «منطقة حزام النحاس» في جنوب-وسط أفريقيا. كما سيؤدي تحسين الكفاءة إلى جذب مزيد من خطوط الشحن والسفن الأكبر حجماً إلى دار السلام، وبالتالي، تخفيض تكاليف الشحن البحري للمستوردين والمصدّرين التنزانيين.

تحديث الميناء

ستقوم «دي بي ورلد» باستثمارات مستقبلية في تحديث الميناء، بما في ذلك الاستثمارات المرتقبة في مستودعات التخزين التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها فضلاً عن زيادة الاتصال بالخدمات اللوجستية.