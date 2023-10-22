%40 نمو الصفقات العقارية في الإمارات خلال صيف 2023

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفعت المبيعات العقارية في الإمارات، خلال صيف 2023 بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بأشهر الصيف من العام الماضي، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن السوق العقارية في الإمارات شهدت صيفاً ساخناً حافلاً بالصفقات والتداولات نتيجة انتعاش القطاع وارتفاع العوائد على الاستثمار العقاري فضلاً عن اعتماد الحلول الإلكترونية للبيع والتداولات.

وبلغت قيمة المبيعات العقارية المحققة في دبي خلال الـ 4 أشهر الماضية ابتداءً من يونيو حتى نهاية سبتمبر نحو 128 مليار درهم بنسبة نمو قاربت 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت تحقيق مبيعات بقيمة 92.2 مليار درهم تقريباً.

وسجلت إمارة الشارقة تداولات عقارية بإجمالي 1.9 مليار درهم خلال شهر يوليو 2023، فيما بلغ إجمالي المعاملات المنفذة خلال ذات الشهر 2783 معاملة منها 684 معاملة بيع، شهدتها 96 منطقة موزعة على مختلف مناطق الإمارة، وبمساحة إجمالية تجاوزت 6 ملايين قدم مربعة.

وحقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 2 مليار درهم خلال أغسطس 2023 تمت من خلال 3264 معاملة في حين بلغ حجم المساحة المتداولة في معاملات البيع 5.1 مليون قدم مربعة. وسجلت التصرفات العقارية في إمارة عجمان نمواً بنسبة 61.5% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 لتصل القيمة الإجمالية للتصرفات إلى 1.5 مليار درهم.

وأعلنت دائرة الأراضي و التنظيم العقاري في عجمان تسجيل 1055 تصرفاً عقارياً خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 60% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

انتعاش ملحوظ

وقال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري إن مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية وتجارية رئيسة أسهم في جذب المزيد من المستثمرين والمشترين النهائيين للعقارات بها خلال العام الجاري، إلى جانب استقرارها الاقتصادي والسياسي في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية التي تسود العالم اليوم. وأضاف الحمادي أن التنوع الاقتصادي الذي تتميز به الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص والتسهيلات الحكومية، خلق بيئة استثمارية حيوية بجميع القطاعات الاقتصادية مما رفع من نشاط القطاع العقاري.

ولفت إلى أن أسعار العقارات في الإمارات مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى تعد معقولة بالنسبة للمستثمرين الدوليين، خاصة مع اقترانها بقيمة وجودة بنائها وتصاميمها فضلاً عن مواقعها الاستراتيجية. وتوقع الحمادي استمرار الزخم العقاري خلال الربع الأخير من العام بناءً على المؤشرات والمعطيات الحالية للسوق وزيادة الثقة في الاستثمارات العقارية كملاذ امن للمحافظ المالية في ظل الظروف العالمية الراهنة.

ارتفاع المبيعات

ومن جانبه، قال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية» إن السوق العقارية في الدولة شهدت زخماً غير مسبوق خلال موسم الصيف حيث ارتفعت المبيعات بنسبة تتجاوز 30% خلال موسم الصيف 2023 مقارنة بموسم الصيف 2022. وعزا زخم القطاع العقاري في الإمارات إلى الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي وإقرار أنظمة الإقامة طويلة الأمد، فضلاً عن توافر المنتج العقاري المناسب وتنوعه.

ولفت إلى أن العقارات في الإمارات بشكل عام وفي إمارة دبي على وجه الخصوص تشهد طلباً استثنائياً على مدار العامين الماضيين، نظراً لتوافد أصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم.

وقال: الإجراءات الاستباقية والمبتكرة التي اتخذتها الدولة شكلت أكبر داعم للقطاع العقاري، موضحاً أن أهم ما يميز القطاع العقاري في الإمارات في الوقت الراهن اعتماد السوق على المستخدم النهائي للوحدة العقارية.

وتوقع استمرار الانتعاش العقاري في الإمارات خلال السنوات المقبلة، في ظل مؤشرات استمرار النمو الاقتصادي وتوافد أصحاب الثروات والمواهب.

نشاط مستمر

ومن ناحيته قال محمد تركي مدير العقارات في مجموعة الوليد العقارية إن السوق العقارية في الإمارات شهد زخماً ملموساً في فترة الصيف حيث استمرت أرقام التداولات في الارتفاع في الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضيين.

وأضاف، أنه في السابق كانت حركة التداولات العقارية تتباطأ على نحو كبير مع انتهاء المدارس في بداية الصيف، لتعود وتنشط في أوائل أكتوبر، لكن الإقبال على العقارات كان ناشطاً جداً خلال هذا الصيف والصيف الذي سبقه مقارنة بالمواسم الصيفية السابقة.

ولفت إلى أنه تم رصد تحسنٍ بنسبة تتراوح بين 30% و40% في حجم المبيعات خلال موسم الصيف الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ما يدل على أن السوق لم يعد محكوماً بفترات ربعية ترتفع وتنخفض بشكل واضح، وباتت حركة التداول في الربعين الأول والثاني توازي الحركة في الربعين الثالث والرابع.

وعزا النمو إلى سريان أنظمة الإقامة الجديدة وتسهيل الإجراءات الحكومية في التعامل مع الجهات المشرفة على عملية التسجيل العقاري مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي فضلاً عن تبسيط عملية الشراء والذي أسهم في جعل الحركة طبيعية خلال فترة الصيف.