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اقتصاد

انضمام 5 آلاف شركة جديدة لعضوية «غرفة الشارقة»

الاجتماع الدوري السادس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة (من المصدر)
23 أكتوبر 2023 01:05

الشارقة (الاتحاد)

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كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن مجموعة من الإنجازات التي حققتها منذ بداية 2023، تطبيقاً لأولوياتها الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، حيث شهدت الغرفة نمواً كبيراً في عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضويتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، وذلك مع انضمام 4981 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة، ليصل العدد الإجمالي لحركة العضويات في الفرع الرئيسي والفروع الأخرى التابعة للغرفة في الذيد وخورفكان ودبا الحصن وكلباء 45.373 عضواً، فيما تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات الشركات من أعضاء الغرفة، أكثر من 17 مليار درهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الذي عُقد بمقر الغرفة برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، واستعرض الاجتماع أهم مبادرات الغرفة والإنجازات التي حققتها منذ بداية العام الجاري، والتي جاءت متوافقة مع جميع مؤشرات الأداء المرصودة، والرامية إلى تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية للغرفة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة، كوجهة استثمارية إقليمية متميزة.
وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها مستجدات المشاريع القائمة من ضمنها خطة سير العمل في مشروع التمور، إلى جانب مناقشة بعض المقترحات المطروحة من مختلف قطاعات الغرفة والمؤسسات العاملة تحت مظلتها، وأهمية العمل على زيادة عدد العضويات وشهادات المنشأ، والإنجازات التي حققتها مجموعات العمل القطاعية الجديدة.

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