97 % معدل إشغال العقارات التجارية من الفئة الممتازة بمحفظة «الدار»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت شركة الدار العقاري معدل إشغال بنسبة 97% ضمن محفظتها من العقارات التجارية من الفئة الممتازة، والتي تشمل أربعة أبراج تجارية في سوق أبوظبي العالمي ومبنى الـ HQ والبرج الدولي، مما يشير إلى وجود طلب قوي ومتنامٍ على المساحات المكتبية المتميزة في أبوظبي.

وبلغت معدلات الإشغال في الأبراج الأربعة في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في جزيرة الماريه، 99%، ارتفاعاً من 79%، وهو معدل الإِشغال المُسجل عندما تم الاستحواذ عليها من قبل شركة الدار في عام 2022.

وتسجل هذه الأبراج متوسط فترة تأجير يتخطى الأربع سنوات، وهي تضم مجموعة من أبرز الشركات والعلامات التجارية الدولية، بما فيها برايس ووترهاوس كوبرز وديلويت وبريفان هوارد وكليفلاند كلينك وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وجي 42 لإدارة الأصول وبنك أبوظبي التجاري.

كما سجلت العقارات التجارية الأخرى من الفئة الممتازة التابعة لشركة الدار في أبوظبي، مبنى الـ HQ والبرج الدولي، متوسط معدل إشغال وصل إلى 95%.

وشهد قطاع المساحات المكتبية في إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول 2023، نمواً قوياً مدعوماً بعودة إيجارات العقارات من الفئة الممتازة إلى مستوياتها المُسجلة آخر مرة في عام 2016.

ويأتي الأداء الحالي في سوق المساحات المكتبية مدعوماً بالمشهد الاقتصادي الإيجابي، حيث يظل الطلب على الأصول العقارية الممتازة من الفئة الممتازة مستقراً وسط محدودية المعروض منها، وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات الإشغال عبر العقارات التجارية الرئيسية.

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: يواصل سوق العقارات التجارية في أبوظبي تحقيق نتائج قوية، مخالفاً بذلك التوجهات السائدة في الأسواق العالمية، كما تعكس معدلات الإشغال في محفظة الدار من الأصول العقارية التجارية ثقة المستثمرين في منظومة الاقتصاد القوية والبيئة التنظيمية المستقرة في أبوظبي، وبفضل مناخ الأعمال الداعم، تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كوجهةٍ جاذبةٍ للشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع حضورها الإقليمي، وهذا ما ينعكس جلياً في الطلب القوي على المشروعات التطويرية المستقبلية«.

وانطلاقاً من هذا الطلب القوي، تعاونت الدار مؤخراً مع شركة مبادلة للاستحواذ على برج الماريه، وهو برج تجاري من الفئة الممتازة في جزيرة الماريه، والذي من المتوقع أن يسجل معدل إشغال تأجير مسبق بنسبة 50% بحلول نهاية العام 2023، على أن يدخل حيز التشغيل خلال الربع الأول 2024.

وأصبح برج»المقام«، التابع لشركة الدار في سوق أبوظبي العالمي، أول مبنى في أبوظبي يحصل على شهادة الفئة الذهبية»سمارت سكور«من»وايرد سكور"، وهي تُعد بمثابة اعتماد يُعنى بالأبنية الذكية الأفضل ضمن فئتها، والتي توفر بيئة عمل استثنائية وتعزز كفاءة تكلفة التشغيل وتضمن تطبيق أفضل معايير الاستدامة الدولية لتلبية احتياجات المستقبل.

وعلاوة على ذلك، حصلت كافة أبراج الدار الأربعة في سوق أبوظبي العالمي على شهادة (LEED) من الفئة الذهبية في تصميم وإنشاء المباني (BD+C)، وهي معيارٌ عالميٌ مرجعي متعارف عليه يُمنح للمباني المصممة ب