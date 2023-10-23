131 مليار درهم استثمارات القطاع المصرفي الإماراتي في المبادرات التكنولوجية



أبوظبي (الاتحاد)

أكد تقرير إرنست ويونغ (EY ) حول الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2023، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يشهد نمواً كبيراً، حيث تشير النتائج المالية لعام 2022 إلى زيادة بنسبة 31% في صافي الأرباح وإجمالي الأصول، وذلك على خلفية النمو القوي في الودائع والقروض والسُّلف، وتعزيز صافي إيرادات الفوائد.

ولعب الاستثمار الكبير الذي يبلغ نحو 131 مليار درهم في المبادرات التكنولوجية من قبل القطاع المصرفي في دولة الإمارات دوراً رئيساً في جذب العملاء الذين يفضلون التجارب الرقمية من الأفراد والشركات.

ويتوقع تقرير EY أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على مرونتها هذه طوال الفترة المتبقية من عام 2023، ومن المتوقع أيضاً أن تستمر الظروف الاقتصادية في التحسن، إذ إن أسعار النفط ستحافظ على قوتها بما يتيح لحكومات المنطقة دعم الاقتصاد. كما من المرجح أن تتراجع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وذكر التقرير أن القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجل نمواً ملحوظاً على أساس سنوي تمثل في زيادة بنسبة 30% بصافي الأرباح، و12.2% في صافي الأصول، كما سجل العائد على الأسهم نمواً بنسبة 6.18% على أساس سنوي، وارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2%، مشيراً إلى أن هذا الأداء القوي شمل بنوك المنطقة، والتي شهدت نمواً بنسبة 18.8% في دخلها التشغيلي، كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.08%، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 5.43%.







