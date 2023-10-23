«كيزاد» توقع اتفاقية تأجير مع شركة الخدمات البترولية المتقدمة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، اتفاقية مساطحة مع شركة الخدمات البترولية المتقدمة «APS»، الرائدة في تقديم الخدمات المتخصصة في قطاع الطاقة.

وتوفر مجموعة كيزاد بنية تحتية عالمية المستوى ضمن منظومة متكاملة مناسبة بشكل مثالي لمنشأة شركة الخدمات البترولية المتقدمة على مساحة 24 ألف متر مربع.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد : تعتبر شركة الخدمات البترولية المتقدمة إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة والتي تتمتع بخبرة كبيرة وتقدم حلولاً متطورة في هذا القطاع، ويسعدنا مساعدتهم على التوسع في مناطقنا الاقتصادية من خلال توفير البنية التحتية المتطورة والخدمات المتكاملة، ويعكس نمو الشركات وتوسعها في مناطقنا التزامنا الراسخ بتعزيز التنمية الصناعية في إمارة أبوظبي، يصب توسع شركة الخدمات البترولية المتقدمة في كيزاد في إطار جهودنا الدؤوبة لتطوير وتحفيز القطاع الصناعي وتشجيع الابتكار في أبوظبي.

وأضاف: يُعد قرار شركة الخدمات البترولية المتقدمة بالتوسع مؤشراً على متانة اقتصاد إمارة أبوظبي الذي يشجع على التوسع والاستثمار في القطاع الصناعي المزدهر في الإمارة.

وقال راجيش ناير، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات البترولية المتقدمة: نحرص منذ تأسيس الشركة على إقامة شراكات مع مزودي التكنولوجيا العالميين بهدف جلب خبراتهم إلى منطقتنا وتنسجم جهودنا مع أهداف المبادرة الاستراتيجية للإمارات للحياد المناخي والتي تستهدف تحقيق الحياد الكربوني والتحول إلى الطاقة النظيفة والاستدامة بحلول عام 2050، ومع الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف cop28 في دولة الإمارات ولدينا إيمان راسخ بأن شراكتنا مع مناطق خليفة الصناعية - مجموعة كيزاد ستعزز جهودنا لتحقيق أهداف دولة الإمارات في قطاع الطاقة.

وتهدف شركة الخدمات البترولية المتقدمة إلى تعزيز وتطوير قطاع الطاقة كأحد القطاعات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على دولة الإمارات وتعتزم الشركة بالتعاون مع شركائها الدوليين مواصلة الاستثمار في المرافق الصناعية لتلبية احتياجات قطاع الطاقة.

ونجحت الشركة في اكتساب ثقة عملائها كشريك تجاري مشهود له من خلال تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة تشمل إنتاج أجهزة القياس المعيارية، وأنظمة مرافق الإنتاج المبكر، ومحطات المعالجة، وأجهزة قياس التدفق، وتكامل وتجميع أنظمة الاتصالات.