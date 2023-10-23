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اقتصاد

«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع سويسرا

سعيد الطاير وأنجيليكا شمب خلال الاجتماع (من المصدر)
24 أكتوبر 2023 01:15

دبي (الاتحاد) 

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عقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اجتماعاً مع أنجيليكا شمب، القنصل العام للاتحاد السويسري في دبي.
وجاء الاجتماع الذي عقد في المبنى الرئيس للهيئة بهدف تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، والمياه، إضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.
حضر اللقاء، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة.
وأكد الطاير خلال اللقاء الالتزام المشترك بدفع عجلة التحول العالمي نحو حلول الطاقة النظيفة والمستدامة، كما ناقش الاجتماع مختلف سبل التعاون والتي ستعود بالنفع على كلٍ من دولة الإمارات وسويسرا، إضافة إلى الإسهام في الجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي.
واستعرض الطاير خلال اللقاء أهم إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي ومبادراتها ومشاريعها في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وسلط الطاير الضوء كذلك على أهمية الابتكار والتحول الرقمي، وناقش آفاق التعاون في الاستفادة من التقنيات المتطورة لتحسين كفاءة واستدامة أنظمة الطاقة والمياه، كما ناقش الجانبان آفاق تبادل المعارف والخبرات والتعاون في تطوير ونشر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ودور ذلك في استدامة الطاقة والحد من الانبعاثات.

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الإمارات
سويسرا
سعيد الطاير
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