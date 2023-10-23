«دبي للتنمية الاقتصادية» تنظم «ملتقى المُصدرين»

دبي (الاتحاد)

استضافت مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مؤخراً فعالية «ملتقى المُصدرين» تحت شعار «من دبي إلى العالم: ريادة الأسواق العالمية»، والتي وفرت منصة مثالية للتواصل بين القطاعين العام والخاص، وتعريف الشركاء والمستثمرين بشكل أوسع بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وبيئة دبي الداعمة للأعمال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص المتنوعة المتاحة للمُصدرين والمصنّعين من أجل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال محمد الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: ينسجم تنظيم ملتقى المُصدرين مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى تعزيز التنافسية في قطاعي التصنيع والتصدير في دبي وتحويل الإمارة إلى مركز مهم للابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي. وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسة ضمن هذه الأجندة في توسيع نطاق القيمة المضافة للتصنيع والصادرات من خلال تعزيز أنماط الإنتاج المتقدمة ضمن بيئة مستدامة ورائدة عالمياً وصديقة للأعمال.