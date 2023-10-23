«الثريا» و«ياه كليك» تتعاونان مع «Gate4» للتكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع («الياه سات»)، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز YAHSAT)، عن إبرام شركتي «الثريا للاتصالات»، وحدة الاتصالات المتنقلة، و«ياه كليك» لخدمات إنترنت النطاق العريض، التابعتين لها، اتفاقية خدمية جديدة مع شركة Gate4 للتكنولوجيا، الشركة الناشئة في جنوب السودان، لإطلاق خدمات الاتصالات المتنقلة والبيانات، وتوفير حلول الاتصالات للعديد من القطاعات في سوق جنوب السودان سريعة النمو.

وتم إطلاق خدمات الشركتين في جوبا بحضور مسؤولين من حكومة جنوب السودان، إلى جانب سعد عمار النعيمي نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد سامي علي نائب الرئيس المساعد للمنطقة الأفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام «الياه سات» طويل الأمد تجاه القارة الأفريقية، لذلك سيساعد قرارها بإطلاق خدمات الثريا للاتصالات المتنقلة على تسريع النمو والتطور والتحول الرقمي في جنوب السودان، وسط طلب متزايد على خدمات وحلول الاتصالات.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «تفتخر «الياه سات» بسجلها الطويل والناجح الذي يمتد لنحو عقدين من الزمن في أفريقيا، وذلك من خلال خدمات وتقنيات الهواتف المحمولة والبيانات التي توفرها كل من الثريا و«ياه كليك»، وتؤكد الاتفاقية الخدمية الجديدة مع شركة Gate4 للتكنولوجيا على التزامنا اتجاه جنوب السودان والقارة الأفريقية. وفي الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إعادة بناء القطاعات الحيوية للاقتصاد، سيلعب توفر خدمات الاتصالات المستمرة والمستقرة دوراً أساسياً في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية».