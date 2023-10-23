السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الثريا» و«ياه كليك» تتعاونان مع «Gate4» للتكنولوجيا

أرشيفية
24 أكتوبر 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة
الإمارات.. حراك دبلوماسي وإنساني نشط لدعم الشعب الفلسطيني

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع («الياه سات»)، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز YAHSAT)، عن إبرام شركتي «الثريا للاتصالات»، وحدة الاتصالات المتنقلة، و«ياه كليك» لخدمات إنترنت النطاق العريض، التابعتين لها، اتفاقية خدمية جديدة مع شركة Gate4 للتكنولوجيا، الشركة الناشئة في جنوب السودان، لإطلاق خدمات الاتصالات المتنقلة والبيانات، وتوفير حلول الاتصالات للعديد من القطاعات في سوق جنوب السودان سريعة النمو.
وتم إطلاق خدمات الشركتين في جوبا بحضور مسؤولين من حكومة جنوب السودان، إلى جانب سعد عمار النعيمي نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد سامي علي نائب الرئيس المساعد للمنطقة الأفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام «الياه سات» طويل الأمد تجاه القارة الأفريقية، لذلك سيساعد قرارها بإطلاق خدمات الثريا للاتصالات المتنقلة على تسريع النمو والتطور والتحول الرقمي في جنوب السودان، وسط طلب متزايد على خدمات وحلول الاتصالات.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «تفتخر «الياه سات» بسجلها الطويل والناجح الذي يمتد لنحو عقدين من الزمن في أفريقيا، وذلك من خلال خدمات وتقنيات الهواتف المحمولة والبيانات التي توفرها كل من الثريا و«ياه كليك»، وتؤكد الاتفاقية الخدمية الجديدة مع شركة Gate4 للتكنولوجيا على التزامنا اتجاه جنوب السودان والقارة الأفريقية. وفي الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إعادة بناء القطاعات الحيوية للاقتصاد، سيلعب توفر خدمات الاتصالات المستمرة والمستقرة دوراً أساسياً في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية».

شركة الياه للاتصالات الفضائية
الياه سات
الياه كليك
الأقمار الصناعية
الاتصالات الفضائية
الإمارات
جنوب السودان
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©