840.8 مليون درهم مشتريات الإماراتيين من الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

قلصت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية من وتيرة تراجعاتها في الأيام الماضية، لتستهل تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاعات جيدة في بداية التداولات قبل أن تغلق على انخفاضات مقبولة بنسبة 0.33% لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وانخفاض بنسبة 0.57% لمؤشر سوق دبي المالي.

وساهمت تعاملات شراء المستثمرين الإماراتيين في تماسك أداء الأسواق، حيث بلغت 840.8 مليون درهم في كلا السوقين، ولتكون محصلة تعاملاتهم «شراء» بقيمة 47.7 مليون درهم، موزعة بواقع 16.1 مليون درهم صافي شراء في سوق العاصمة و31.64 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض مؤشر السوق أمس، بنسبة 0.33% عند مستوى 9275.82 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 888.68 مليون درهم، شملت ما يزيد على 192.52 مليون سهم، عبر 13994 صفقة.

وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 70 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 39 شركة، وبقيت أسهم 7 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 204.8 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 117.71 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة تداول 72.71 مليون درهم، وحل «الدار العقارية» رابعاً بقيمة 45.57 مليون درهم، ثم «كيو القابضة» خامساً بقيمة 53 مليون درهم. وجاء سهم «منازل» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 30.41 مليون سهم، وتلاه «إشراق» بتداول 23.66 مليون سهم، ثم «ملتيبلاي» بنحو 22.44 مليون سهم، وحل «كيو القابضة» رابعاً بعد تداول 11.26 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بتداول 9.84 مليون سهم.

وعادت بعض الأسهم النشطة للمنطقة الخضراء أمس، حيث ارتفعت أسهم «ألفا ظبي» بنسبة 2.16% مسجلاً 18 درهماً، و«كيو القابضة» بنسبة 1.68% إلى 3.02 درهم، وكذلك «منازل» بنسبة 5.57% إلى 0.36 درهم، وارتفع سهم «إشراق» بنسبة 0.47% إلى 0.428 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 204.35 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 220.45 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 16.1 مليون درهم كمحصلة (بيع). وقاربت تعاملات شراء المؤسسات المالية تعاملات البيع، حيث بلغت 744.63 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 744.6 مليون درهم، لتكون المحصلة (بيع) بنحو 21.94 ألف درهم.



سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس 263 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 153.42 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9204 صفقات. وواصل المؤشر العام للسوق الانخفاض بمقدار 21.6 نقطة وبنسبة 0.57% ليصل إلى 3729.9 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 15 شركة، مقابل انخفاض أسهم 21 شركة وثبات أسهم 4 شركات.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 81.69 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 23.16 مليون درهم، ثم «اعمرا للتطوير» بقيمة 22.4 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 40.14 مليون سهم، وتلاه «الفردوس القابضة» بتداول 20 مليون سهم ثم «إعمار العقارية» بتداول 12.7 مليون سهم.

ومال أداء الأسهم النشطة للانخفاض خلال جلسة التداول، حيث تراجعت أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.88% ليغلق عند سعر 6.26 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.1% إلى 16.3 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 3.5% عند 5.45 درهم، و«سوق دبي المالي» بنسبة 3% إلى 1.26 درهم. وفي المقابل تصدر سهم «إمباور» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.45% ليغلق عند 1.64 درهم، وتلاه «تكافل الإمارات» بنسبة 3.15% مسجلاً 0.588 درهم، ثم «تعاونية الاتحاد» بنسبة 2.59% وصولاً إلى 2.37 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 106.62 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 138.26 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 31.64 مليون درهم كمحصلة (بيع). وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية (بيع) بمقدار 2.17 مليون درهم، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 143.38 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 145.56 مليون درهم.



سيولة

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة أمس، 1.15 مليار درهم، شاملة 888.68 مليون التداولات بأبوظبي و263 مليون بسوق دبي. وبلغت خسائر القيمة السوقية 14.27 مليار درهم بعد تحقيق سوق أبوظبي خسائر 8.76 مليار، وصولا إلى 2.764 تريليون درهم، وانخفاض أسهم دبي بـ 5.51 مليار، وصولاً إلى 631.96 مليار درهم.