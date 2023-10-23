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اقتصاد

إطلاق منصة الشارقة للشهادات الرقمية بتقنية NFT

إطلاق منصة الشارقة للشهادات الرقمية بتقنية NFT
24 أكتوبر 2023 01:15

الشارقة (الاتحاد)

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أطلق الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية «منصة الشارقة للشهادات الرقمية» القائمة على تقنية الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال «إن أف تي»، لتكون أول منصة من نوعها على مستوى دولة الإمارات تمكّن الجهات الحكومية والخاصة من إصدار شهادات رقمية موثّقة باستخدام تقنية الأصول الرقمية المحصّنة «سول باوند توكن»، ما يمثّل خطوة نوعية جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي للإمارة الرامية إلى ضمان مستقبل مستدام للجميع. وتوفّر «منصة الشارقة للشهادات الرقمية» منظومة مبتكرة سهلة الاستخدام تتيح لمختلف الجهات، سواء الحكومية أو التعليمية أو الشركات الخاصة أو منظمي الفعاليات إصدار شهادات موثّقة تمثّل رموزاً غير قابلة للاستبدال مخزّنة في سجل رقمي ويمكن التحقق من موثوقيتها عبر تقنية «سول باوند» التي تُعَدُّ طريقة مثلى لتخزين وتتبع الوثائق في سجل تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) من خلال رمز الاستجابة السريع.
وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي إنه مع تسارع التقدم التقني ودخوله في مختلف مجالات العمل والحياة، نواصل في مكتب الشارقة الرقمية تطوير أحدث تقنيات العصر لوضعها في خدمة الإنسان الذي يشكل جوهر مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة، مستلهمين في ذلك من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتكثيف جهود الابتكار في المجال التكنولوجي في الإمارة.

سعود بن سلطان القاسمي
الإمارات
الشارقة
الرموز الرقمية
إن إف تي
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