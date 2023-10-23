26 مشروعاً لحكومة أبوظبي في «جيتكس»

دبي (الاتحاد)

اختتمت حكومة أبوظبي مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، حيث أعلن جناح حكومة أبوظبي إطلاق 26 مشروعاً ومبادرةً مبتكرة خلال المعرض، إضافةً إلى توقيع 52 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مجموعة واسعة من أهم الشركاء في القطاع الرقمي.

واستقبل جناح حكومة أبوظبي أكثر من 42 ألف زائر وعدد من كبار الشخصيات من القطاعين الحكومي والخاص.

وركّزت حكومة أبوظبي مشاركتها حول خمسة محاور أساسية هي، الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتمكين الرقمي.

كما استعرض الجناح أكثر من 110 مشاريع ومبادرات في عدة مجالات ذات صلة بالمواطنين والمقيمين وقطاعات الأعمال في أبوظبي، بما في ذلك النقل والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي وأمن البيانات والصحة والسلامة والاتصالات وإدارة الأزمات، وغيرها.



مشاريع ومبادرات

وشاركت 33 جهة حكومية في أبوظبي لتستعرض أحدث مشاريعها ومبادراتها في جناح حكومة أبوظبي، بما في ذلك الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التمكين الحكومي ومركز الإحصاء - أبوظبي التابع لها، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة الطاقة - أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وجهاز أبوظبي للمحاسبة، وغرفة أبوظبي، فضلاً عن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وتضمنت المشاريع والمبادرات المعروضة لزوار الجناح الإصدار الأحدث من منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، إلى جانب «نظام تنبيه السائقين في حالات الطوارئ»، و«نظام فحص المركبات بالذكاء الاصطناعي»، والمرحلة الثالثة من «الخارطة الحرارية لقياس كثافة استهلاك المياه والكهرباء بتقنيات ثلاثية الأبعاد». كما تم عرض تطبيق الأمن السيبراني «فالكون LLMs» الذي يعتمد النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر، وتطبيق «إسكان أبوظبي»، ومشروع «إتاحة إمكانيات البيانات من أجل الصالح العام»، وإطلاق الإصدار الثاني من «منصة التحليل والاستقراء».



تحول رقمي

وأكد معالي أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، أن مشاركة حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 تجسد التزامها بتعزيز مكانة الإمارة للوصول إلى طليعة الابتكار، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية إلى الاستفادة من التحول الرقمي لتلبية احتياجات مواطنيها والمقيمين وقطاع الأعمال، تسلط المشاريع والمبادرات التي تم عرضها في جناح حكومة أبوظبي الضوء على توجه الحكومة للتحول إلى حكومةٍ مرنة ومستعدة للمستقبل، وأن تكون قادرة على تقديم أعلى مستويات التميز في خدماتها الحكومية الرقمية التي تركز على العملاء.



مذكرات تعاون

ووقعت الجهات الحكومية المشاركة في المعرض 52 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مجموعة من شركات التكنولوجيا والجهات الفاعلة، إذ قامت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بتعزيز علاقاتها التعاونية مع مركز النقل المتكامل ودائرة الصحة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وفي الوقت نفسه، عززت دائرة الصحة في أبوظبي شراكاتها مع كلٍ من جامعة أبوظبي وشركة M42 وبرجيل القابضة وأبوظبي لخدمات البيانات الصحية و«مايكروسوفت الخليج». بينما ضمّت قائمة الشركاء الجدد لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي كلاً من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«أمازون».

كما أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» عن توقيع اتفاقية مع شركة اتصالات، في حين وقعت دائرة تنمية المجتمع شراكة جديدة مع شركة أكسنتشر. ومن جهتها، وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي اتفاقيات شراكة مع شركة كارجو إكس ومجلس الإمارات للإعلام، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.



مشاركة قوية

شملت قائمة الجهات الحكومية التي شاركت في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، ضمن جناح حكومي أبوظبي أيضا، دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ودائرة القضاء - أبوظبي، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، إضافةً إلى هيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي «Hub71»، وجامعة خليفة.