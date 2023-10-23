«فعاليات دبي للأعمال» و18 جهة تشارك بمعرض «آيمكس أميركا»

دبي (الاتحاد)

شارك مكتب فعاليات دبي للأعمال، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، و18 من الشركاء والعارضين الذين يمثلون العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في معرض «آيمكس أميركا 2023» - IMEX America - في أميركا الشمالية. وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في بيان، إن المشاركة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي عالمياً في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، لاسيما وأن الحدث يعتبر من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وشاركت إلى جانب مكتب فعاليات دبي للأعمال، طيران الإمارات، ومدينة إكسبو دبي، ومجموعة من الفنادق والوجهات، وشركات طيران، وشركات إدارة الوجهات، حيث حرص ممثلوها على إطلاع الشركاء الدوليين والخبراء ومنظمي الفعاليات على المقومات التي تتمتع بها دبي والعروض التي تقدمها لاستقطاب فعاليات الأعمال إلى المدينة.

وأثمرت الجهود المشتركة في زيادة الوعي العالمي بدبي وتقدير مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى.

وعلى هامش المعرض الذي انعقد في لاس فيجاس من 17-19 أكتوبر، شارك المكتب مع شركائه في مجموعة من الأنشطة. ونجح مكتب «فعاليات دبي للأعمال»، ومن خلال الجهود المشتركة مع شركائه بالمدينة، في مواصلة جذب أبرز الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض إلى الإمارة، وهو ما أسهم بتحقيق نمو في قطاع السياحة، وكذلك تعزيز محركات النمو الاقتصادي لترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية لفعاليات الأعمال، وتكللت الجهود بفوز دبي الأسبوع الماضي بلقب «الوجهة الرائدة للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط لعام 2023» من قبل جوائز السفر العالمية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: مشاركتنا في معرض «آيمكس أميركا 2023» مكنتنا من التواصل والالتقاء مع صناع القرار والشركاء الدوليين ومنظمي الفعاليات لإطلاعهم على المقومات الهائلة التي تتمتع بها دبي، وكذلك ما تتميز به من بنية تحتية متطورة، إلى جانب الخبرات التي اكتسبتها في مختلف القطاعات الرئيسية، والاقتصاد المعرفي المتنامي لديها».

وأشار إلى أن المشاركة حققت نجاحاً نتيجة الجهود المشتركة للشركاء في هذا القطاع، والتي نؤكد أهميتها لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقال: نواصل العمل من أجل زيادة مساهمة قطاع فعاليات الأعمال لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وتطوير المعرفة، وزيادة أعداد الزوار، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرامية لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية.