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اقتصاد

«إنفستكورب» تعتزم طرح 643 مليون سهم في سوق أبوظبي

«إنفستكورب» تعتزم طرح 643 مليون سهم في سوق أبوظبي
24 أكتوبر 2023 11:22

أبوظبي (الاتحاد) 

تعتزم شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي، المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، طرح ما يقارب 643 مليون سهم من الأسهم العادية بقيمة اسمية 0.50 دولار (بما يعادل 1.84 درهم) لكل سهم، والتي تمثل حوالي 29.34% من إجمالي رأسمال الشركة، وإدراج أسهمها للتداول («الإدراج») في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكدت الشركة في بيان أن أسهم الطرح تتضمن 321.5 مليون سهم من الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من قبل الشركة، بجانب عدد 321.5 مليون من أسهم البيع التي سوف يتم بيعها من قبل شركة إنفستكورب اس إيه، المساهم الوحيد في الشركة («المساهم البائع»).

وتوقعت الشركة فتح باب الاكتتاب للشريحة الأولى في تاريخ 2 نوفمبر 2023 ويغلق في تاريخ 8 نوفمبر 2023، مع فتح باب الاكتتاب للشريحة الثانية في تاريخ 2 نوفمبر 2023 ويغلق في تاريخ 9 نوفمبر 2023، مرجحة أن يتم قبول الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تاريخ 17 نوفمبر 2023.

ولفتت الشركة إلى أنها تحتفظ والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، كاشفة عزمها استخدام حصيلة عوائد الطرح المستلمة في مواصلة تطوير مجال أعمال خدمات تمويل رأس المال وزيادة الاستثمارات، حيث إنه من المتوقع استثمار 100 مليون دولار أميركي في مجال تخصيص رأس المال، إضافة إلى تمويل فرص النمو الاستراتيجي للشركة المصدرة في المستقبل، وكذا تمويل الأغراض العامة للشركة.

وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى إنفستكورب القابضة العالمية المتخصصة بإدارة الأصول وخدمات تمويل رأس المال، إن «إنفستكورب كابيتال» تعد منصة مبتكرة للاستثمار، وهي إحدى شركات مجموعة إنفستكورب التي تتيح للمستثمرين المحتملين الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول في مجال الاستثمارات البديلة. وأوضح أن هذه الهيكلية تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتوفر للمستثمرين الوصول إلى مصادر الشركة وخبراتها الاستثمارية وإلى مجموعة من الاستثمارات الخاصة العالمية التي توفر عوائد مستمرة وعالية الجودة ومعدلة المخاطر، منوهاً بأن المجموعة تتمتع بانتشار جغرافي عالمي وبخبرة منقطعة النظير تتجاوز 40 عاماً في إدارة الأصول البديلة لتقارب أصولها المدارة 50 مليار دولار أميركي. 

إنفستكورب
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