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اقتصاد

أبوظبي تستضيف «مؤتمر الموانئ العالمي» الأسبوع المقبل

أبوظبي تستضيف «مؤتمر الموانئ العالمي» الأسبوع المقبل
24 أكتوبر 2023 14:47

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن استكمال الاستعدادات اللازمة لاستضافة فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ - أبوظبي 2023، والذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر تحت شعار «إعادة تصور الموانئ».

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ويُعد مؤتمر الموانئ العالمي منصة عالمية لاستعراض الدور الرئيسي والفاعل الذي تلعبه الموانئ البحرية في رفد قطاع التجارة العالمية، حيث تكمن أهمية الدورة الحالية باعتبارها المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعاليات هذا الحدث العالمي على مستوى القطاع البحري، فضلاً عن استقطابه نحو 100 متحدث يمثلون مجموعة من الشخصيات الأكثر تأثيراً في القطاع، إلى جانب مشغلي الموانئ الرائدين من جميع أنحاء العالم ونخبة من الخبراء في هذا المجال، الذي يشاركون في أكثر من 35 جلسة.
ومن جانب آخر، يتزامن انعقاد المؤتمر مع الذكرى الـ47 لتأسيس اتحاد الموانئ البحرية العربية الذي تتولى دولة الإمارات رئاسته منذ العام 2022، ممثلة بالكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث تستضيف أبوظبي على هامش المؤتمر، جلسات الاجتماع الحادي والستين لمجلس إدارة الاتحاد.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي: «نفخر باستضافة أبوظبي لمؤتمر الموانئ العالمي 2023، فإلى جانب كونه أحد أهم المنصات ضمن القطاع البحري عالمياً، تعكس استضافة مجموعة موانئ أبوظبي للمؤتمر المكانة المحورية التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي على مستوى القطاع، حيث نركز على ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها أحد أهم المراكز الحيوية لدعم التجارة العالمية، وبوابة رئيسية للأسواق الناشئة، وبما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة».
وأضاف: «شهد قطاع الموانئ البحرية في دولة الإمارات خاصة، وعلى مستوى المنطقة عامة، تطورات نوعية خلال السنوات الماضية، من حيث البنية التحتية والعمليات التشغيلية، ومواكبتها للتطورات التكنولوجية التي لعبت دوراً محورياً في تعزيز أعمالها، وبالتالي المساهمة في نمو وازدهار الدول، وهو ما يعتبر من أبرز المحاور التي ستركز عليها فعاليات المؤتمر».
واعتبر الشامسي، أن شعار المؤتمر لهذا العام والمتمثل في «إعادة تصوّر الموانئ» يجعل منه منصة استراتيجية تسهم في ابتكار طرائق فاعلة لمواجهة التحديات والإشكالات التي تواجه قطاع الموانئ من جهة، إلى جانب تعزيز الجهود لتبادل الأفكار والمعلومات وأفضل الممارسات، وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى استطلاع الفرص المتاحة في المستقبل.

موانئ أبوظبي
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