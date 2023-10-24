مذكرة تفاهم بين "ميرال" و"مؤسسة الإمارات" لتشجيع العمل التطوعي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت ميرال، ومؤسسة الإمارات المعنية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز الرعاية المجتمعية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وستساهم هذه الشراكة عبر سلسلة من المبادرات المميزة، في تعزيز استراتيجية المسؤولية المجتمعية لميرال، والتي تركز على التنمية الإيجابية ورفاهية المجتمعات التي تعمل فيها، مع إبراز رؤية مؤسسة الإمارات الرامية إلى وضع الشباب في طليعة الاقتصاد والمجتمع، مع تنمية رأس المال البشري.

وقع مذكرة التفاهم كل من تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في ميرال، ومهنا عبيد المهيري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الإمارات، خلال حفل توقيع أقيم في مقر مجموعة ميرال بإمارة أبوظبي.

وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: يمثل تعاوننا الاستراتيجي مع مؤسسة الإمارات علامةً بارزةً في رحلتنا لتعزيز مسؤوليتنا المجتمعية والارتقاء بفرص العمل التطوعي والخدمة المجتمعية القيّمة، ويندرج هذا التعاون في إطار طموح ميرال لتسريع النمو السياحي في أبوظبي، والالتزام بتمكين الشباب الإماراتي وإثراء مساهمتهم في القطاع السياحي، وتعزيز رفاهية المجتمع المحلي" .

ومن جانبه، قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: سعداء بتوقيع هذه المذكرة التي تؤكد على التزامنا المشترك مع ميرال بتمكين الشباب وإطلاق العنان لقدراتهم وإمكاناتهم، حيث سنعمل من خلال رعاية ثقافة العمل التطوعي، والتلاحم المجتمعي والتعاون البنّاء على تمهيد الطريق لمستقبل أكثر تميزاً لدولة الإمارات".

ويُشكل أحد البنود الرئيسية لمذكرة التفاهم، تنظيم البرامج التدريبية والتطوعية الهادفة إلى إشراك الشباب في جهود حماية الكائنات البحرية، وزيادة الوعي بالحفاظ على النظم البيئية البحرية لدولة الإمارات، وتوفير منصة لتنمية المهارات.

وسيتمكن الشباب من اكتساب خبرة قيّمة في قطاع الترفيه عبر تواجدهم في مدن ميرال الترفيهية الحائزة على جوائز مرموقة، ومعالم الجذب المميزة في جزيرة ياس، بالإضافة إلى مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ.