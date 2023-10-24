«كيزاد» توقع اتفاقية توسعة مع «الخليج للطباعة والتغليف»



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، توقيع اتفاقية مساطحة مع شركة الخليج للطباعة والتغليف لتوسعة منشأتها في كيزاد المعمورة للمرة الثانية منذ عام 2021.

وستزيد هذه التوسعة الجديدة، بمساحة أكثر من 45 ألف متر مربع، إجمالي مساحة الشركة في كيزاد المعمورة إلى أكثر من 67 ألف متر مربع، وتضاعف حجم منشأتها ثلاث مرات.

وتعد منشأة الشركة في كيزاد هي الأكبر من نوعها في الدولة، وتضم أحدث آلات الطباعة والتغليف عالية التقنية، فضلاً عن كونها أكبر منشأة لتصنيع عبوات تعبئة وتغليف المواد الغذائية في الدولة.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «التوسع في خدمات دعم الأعمال يعد مؤشراً واضحاً على متانة اقتصاد إمارة أبوظبي. وشركة الخليج للطباعة والتغليف هي أكبر منشأة من نوعها في قطاع الأغذية داخل منظومتنا، ونحن سعداء بتوسعها داخل مناطقنا لتلبية احتياجات عملائنا في قطاع الأغذية.»

وأضاف: نعمل على تطوير منظومة اقتصادية وتجارية متكاملة، ونحرص على أن تسير جهود التنمية الصناعية بالتوازي مع المسؤولية البيئية كجزء من استراتيجية مجموعة كيزاد. توسع شركة الخليج للطباعة والتغليف داخل كيزاد يسلط الضوء على فرص النمو المتاحة للشركات في أبوظبي، ويضيف قيمة كبيرة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة.«

من جهته أكد سامر حسن، المدير العام لشركة الخليج للطباعة والتغليف، أن موقع منشأة شركة الخليج للطباعة والتغليف في قطاع الأغذية في»كيزاد"، يضمن سهولة وصول عبوات تغليف المواد الغذائية عالية الجودة إلى الشركات في القطاع، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي ودعم السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري.

من ناحيته، قال عماد محمد، المدير المالي لشركة الخليج للطباعة والتغليف: إن موقع شركة الخليج للطباعة والتغليف في أبوظبي وتحديداً كيزاد يعد من أهم المزايا التنافسية، فمع تزايد عدد الشركات داخل كيزاد، تتزايد فرص التآزر والعلاقات التجارية ضمن منظومة مترابطة، وتفخر الشركة بأن تكون كيزاد مقراً لها.