السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كيزاد» توقع اتفاقية توسعة مع «الخليج للطباعة والتغليف»

«كيزاد» توقع اتفاقية توسعة مع «الخليج للطباعة والتغليف»
24 أكتوبر 2023 17:48

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«كيزاد» توقع اتفاقية تأجير مع شركة الخدمات البترولية المتقدمة

وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، توقيع اتفاقية مساطحة مع شركة الخليج للطباعة والتغليف لتوسعة منشأتها في كيزاد المعمورة للمرة الثانية منذ عام 2021.
وستزيد هذه التوسعة الجديدة، بمساحة أكثر من 45 ألف متر مربع، إجمالي مساحة الشركة في كيزاد المعمورة إلى أكثر من 67 ألف متر مربع، وتضاعف حجم منشأتها ثلاث مرات.
وتعد منشأة الشركة في كيزاد هي الأكبر من نوعها في الدولة، وتضم أحدث آلات الطباعة والتغليف عالية التقنية، فضلاً عن كونها أكبر منشأة لتصنيع عبوات تعبئة وتغليف المواد الغذائية في الدولة.
وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «التوسع في خدمات دعم الأعمال يعد مؤشراً واضحاً على متانة اقتصاد إمارة أبوظبي. وشركة الخليج للطباعة والتغليف هي أكبر منشأة من نوعها في قطاع الأغذية داخل منظومتنا، ونحن سعداء بتوسعها داخل مناطقنا لتلبية احتياجات عملائنا في قطاع الأغذية.»
وأضاف: نعمل على تطوير منظومة اقتصادية وتجارية متكاملة، ونحرص على أن تسير جهود التنمية الصناعية بالتوازي مع المسؤولية البيئية كجزء من استراتيجية مجموعة كيزاد. توسع شركة الخليج للطباعة والتغليف داخل كيزاد يسلط الضوء على فرص النمو المتاحة للشركات في أبوظبي، ويضيف قيمة كبيرة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة.«
من جهته أكد سامر حسن، المدير العام لشركة الخليج للطباعة والتغليف، أن موقع منشأة شركة الخليج للطباعة والتغليف في قطاع الأغذية في»كيزاد"، يضمن سهولة وصول عبوات تغليف المواد الغذائية عالية الجودة إلى الشركات في القطاع، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي ودعم السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري.
من ناحيته، قال عماد محمد، المدير المالي لشركة الخليج للطباعة والتغليف: إن موقع شركة الخليج للطباعة والتغليف في أبوظبي وتحديداً كيزاد يعد من أهم المزايا التنافسية، فمع تزايد عدد الشركات داخل كيزاد، تتزايد فرص التآزر والعلاقات التجارية ضمن منظومة مترابطة، وتفخر الشركة بأن تكون كيزاد مقراً لها.

منطقة خليفة الصناعية أبوظبي «كيزاد»
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©