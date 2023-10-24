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اقتصاد

«كهرباء دبي» توزع 3.1 مليار درهم أرباحاً نقدية عن النصف الأول

«كهرباء دبي» توزع 3.1 مليار درهم أرباحاً نقدية عن النصف الأول
25 أكتوبر 2023 01:22

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها ستقوم بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم «6.2 فلس للسهم الواحد» عن النصف الأول من 2023 للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2023 فيما سيتم دفع الأرباح لجميع المساهمين غداً عبر شركة دبي للإيداع.
وبتاريخ 10 أبريل 2023، فوض مساهمو هيئة كهرباء ومياه دبي مجلس إدارة الهيئة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم «6.2 فلس للسهم الواحد» عن النصف الأول من عام 2023 لتوزيعها في أكتوبر 2023.
وبتاريخ 10 أغسطس 2023، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023، للمقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2023.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نواصل إحراز تقدم كبير في تنفيذ استراتيجيتنا التي ترتكز على تحقيق النمو المستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، مع تحسين العائدات لجميع حملة أسهم «الهيئة»، مع مواصلة تقليل البصمة البيئية، ونعتزم الاستمرار في المضي قدمًا في مسيرة النمو، وتوفير عوائد نقدية قوية مع الحفاظ على ميزانية متينة، وتقديم أرباح استثنائية للمساهمين. وأضاف معالي الطاير: تركز استراتيجية «الهيئة» على ضمان تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمته.

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هيئة كهرباء ومياه دبي
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