65.71 مليون درهم صافي شراء الإماراتيين من الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

اتسم أداء أسواق الأسهم المحلية، بالإيجابية، أمس، حيث حققت المؤشرات ارتفاعات جيدة في بداية التداولات، وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع بنسبة 0.31% في حين تذبذب مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية صعوداً وهبوطاً على مدار جلسة التداول قبل أن يغلق على انخفاض طفيف بنسبة 0.034%. وأسهمت تعاملات شراء المستثمرين الإماراتيين في صعود الأسهم النشطة حيث بلغت قيمة الأسهم الإجمالية المشتراة 858.28 مليون درهم في كلا السوقين متضمنة 666.16 مليون درهم في أبوظبي و 192.12 مليون درهم في دبي.

وجاءت محصلة تعاملات المستثمرين الإماراتيين «شراء» بقيمة 65.71 مليون درهم موزعة بواقع 51.16 مليون درهم صافي شراء في سوق العاصمة و14.55 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، تذبذب مؤشر السوق، أمس، ارتفاعاً وانخفاضاً قبل أن يغلق على انخفاض بنسبة 0.34% عند مستوى 9272.62 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 884.68 مليون درهم شملت ما يزيد على 158 مليون سهم عبر 12266 صفقة. وارتفعت أسهم 32 شركة من أصل 67 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 25 شركة، وبقيت أسهم 10 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 227.39 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 118.31 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة تداول 77.67 مليون درهم، وحل «بنك أبوظبي التجاري» رابعاً بقيمة 50.59 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» خامساً بقيمة 37 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 24.48 مليون سهم، وتلاه «منازل» بتداول 12.88 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 11.84 مليون سهم، وحل «إشراق» رابعاً بعد تداول 11.31 مليون سهم، ثم «أدنوك للحفر» بتداول 8.63 مليون سهم.

ومالت أسعار الأسهم النشطة، أمس، للاستقرار حيث تحركت في نطاق ضيق لترتفع أسهم «ألفا ظبي» بنسبة 1.67% مسجلاً 18.3 درهم، و «أدنوك للغاز» بنسبة 0.32% إلى 3.13 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.63% إلى 3.14 درهم، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 1.39% إلى 7.82 درهم، فيما تراجع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.08% إلى 399.5 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 218.51 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 269.68 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 51.61 مليون درهم كمحصلة «بيع». وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية عن تعاملات الشراء حيث بلغت 787.19 مليون درهم مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 774.82 مليون درهم لتكون المحصلة «بيع» بنحو 12.36 مليون درهم.



سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس، 385.1 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 131.52 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9119 صفقة. وعاود المؤشر العام للسوق الارتفاع بمقدار 11.6 نقطة وبنسبة 0.31% ليصل إلى 3741.5 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 15 شركة مقابل انخفاض أسهم 12 شركة وثبات أسهم 10 شركات.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 154.57 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 40.44 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 34 مليون درهم. فيما جاء «إعمار العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 24.38 مليون سهم، وتلاه «مصرف عجمان» بتداول 14.25 مليون سهم ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 12.49 مليون سهم.

ومال أداء الأسهم النشطة للارتفاع خلال جلسة التداول حيث ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.75% ليغلق عند سعر 6.37 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 4.22% عند 5.68 درهم، و«إمباور» بنسبة 3% إلى 1.69 درهم، وسهم «أملاك للتمويل» بنسبة 2.11% ليغلق عند 0.726 درهم.



الاستثمار الأجنبي بدبي

بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم، في سوق دبي المالي نحو 192.98 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 207.53 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 14.55 مليون درهم كمحصلة «بيع». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية «شراء» بمقدار 6.9 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 281.65 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 274.74 مليون درهم.



1.24 مليار مكاسب سوقية

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة، أمس، قاربت 1.27 مليار درهم شاملة 884.6 مليون درهم قيمة التداولات في سوق العاصمة، و385.1 مليون درهم في سوق دبي المالي. وبلغت مكاسب القيمة السوقية أمس 1.24 مليار درهم بعد تحقيق سوق أبوظبي مكاسب سوقية بواقع 263.9 درهم إلى 2.764 تريليون درهم، وارتفاع القيمة السوقية لأسهم دبي بمقدار 981.9 مليون درهم وصولاً إلى 632.947 مليار درهم.