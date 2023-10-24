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اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تُشارك في ندوة ببكين حول «التحول الرقمي»

خالد البستاني خلال إلقاء كلمته بالندوة (من المصدر)
25 أكتوبر 2023 01:22

بكين (الاتحاد)

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أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة نجحت في إرساء منظومة رقمية ضريبية مُتكاملة، مُشيراً إلى أن الهيئة تقدم جميع خدماتها إلكترونياً بمستويات كفاءة ودقة مرتفعة.
جاء ذلك، خلال كلمة رئيسية ألقاها البستاني لاستعراض تجربة دولة الإمارات في مجال الأنظمة الضريبية الرقمية، خلال الندوة رفيعة المُستوى التي عُقدت حول «الرقمنة والتحول الرقمي للإدارات الضريبية» على مدى يومين في العاصمة الصينية بكين، بمُشاركة وفود من جهات ضريبية في العديد من دول العالم.
وترأس خالد البستاني وفد الهيئة الاتحادية للضرائب الندوة، وضم الوفد سارة الحبشي المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي بالهيئة، وسائدة قدومي عثمان القائم بأعمال مدير إدارة السياسات الضريبية والعلاقات الدولية بالهيئة.
وقال البستاني: «على الرغم من مرور فترة زمنية قصيرة بحدود 6 سنوات فقط على انطلاق الهيئة الاتحادية للضرائب، إلا أنها استطاعت أن تعزز موقعها بين الجهات الضريبية الرائدة في هذا المجال ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى الدولي».

التحول الرقمي
خالد علي البستاني
الإمارات
خالد البستاني
الهيئة الاتحادية للضرائب
بكين
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