افتتاح فرع بنك الاستثمار بمركز سيتي سنتر الزاهية

الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، أمس الفرع الجديد لبنك الاستثمار، في مركز سيتي سنتر الزاهية.

وتفضل سموه فور وصوله بالضغط على زر تدشين الفرع الجديد، ليطلع بعدها على ما يضمه من مكاتب وأجهزة تقدم الخدمة من خلالها للمتعاملين كافة على مدى الفترتين الصباحية والمسائية.

وتعرف سموه على الخدمات المصرفية المتنوعة التي تقدم في الفرع مثل طلبات الحصول على القروض، والتسهيلات المصرفية، والودائع الثابتة، وفتح حسابات مصرفية، وخدمات تحويل الأموال وغيرها.

ويسهم الفرع الجديد من خلال خدماته المتنوعة في دعم جهود البنك لتحقيق أهدافه في أن يكون رائداً في تجربة المتعاملين والخدمات المصرفية وتلبية جميع الاحتياجات من الخدمات المتنوعة.

ويتزامن الافتتاح مع النمو المتسارع للبنك، وذلك نتيجة تبنيه حلولاً مصرفية متكاملة للخدمات التي تقدم للأفراد والشركات باستخدام أنظمة حديثة ورقمية متطورة تعزز من الابتكار وأتمتة العمليات.

وتلقى سموه في ختام الافتتاح هدية تذكارية من بنك الاستثمار تقديراً لتفضله بافتتاح الفرع، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وأحمد محمد أبوعيدة الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، وأعضاء مجلس إدارة البنك.