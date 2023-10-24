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اقتصاد

«دبي للذهب» تطلق أول عقد فضة فوري متوافق مع الشريعة

«دبي للذهب» تطلق أول عقد فضة فوري متوافق مع الشريعة
25 أكتوبر 2023 01:22

دبي (الاتحاد)

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أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، عن إطلاق أول عقد فوري للفضة متوافق مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتيح للمستثمرين تداول المعدن الأبيض عبر منصة موثوقة وشفافة. وسيكون العقد الجديد متاحاً للتداول تحت الرمز «DSSC» اعتباراً من 27 أكتوبر الجاري، بعد حصول البورصة على الموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع، وستتنازل بورصة دبي للذهب والسلع عن رسوم التداول المرتبطة بالعقد حتى تاريخ 31 ديسمبر، وذلك بهدف تحفيز الإقبال على التداول.
ومع إطلاق عقد الفضة الفوري المتوافق مع الشريعة، سيكون بوسع المستثمرين لأول مرة تداول الفضة المادية من خلال بورصة خليجية، وسيستفيدون من وجود غرفة مقاصة مركزية لإدارة الطرف المقابل، مما يقلل من مخاطر الائتمان في تداولاتهم، وإلى جانب ذلك، سيتمكن المستثمرون من خلال بورصة دبي للذهب والسلع من تنفيذ صفقات كبيرة على الفضة دون قيود على تداولاتهم.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «سيشهد العالم تسارعاً في الطلب على الفضة، بالتزامن مع تزايد استخدام هذا المعدن الثمين في العديد من الصناعات الرئيسية، مثل إنتاج الطاقة الشمسية، وفي ظل استمرار توجّه المستثمرين نحو التركيز على تنويع محفظة أصولهم. وقد شكلت قوة الطلب هذه، بجانب ازدهار وتطور صناعة التمويل الإسلامي العالمية، دافعاً رئيسياً وظروفاً مثالية لبورصة دبي للذهب والسلع لإطلاق أول عقد فوري للفضة متوافق مع الشريعة في المنطقة».
وتابع: «استناداً إلى ما لمسناه من حاجة السوق لمثل هذه المنتجات ونجاح عقدنا الفوري للذهب المتوافق مع الشريعة، والذي أطلقناه في عام 2018، نتوقع أن يلاقي عقد الفضة الفوري اهتماماً كبيراً من المتداولين والمستثمرين المتحمسين لتداول المعدن الأبيض بطريقة آمنة وموثوقة، نتطلع إلى العمل عن كثب مع أعضاء البورصة لمواصلة طرح عقود مبتكرة في السوق».

دبي
الإمارات
بورصة دبي للذهب والسلع
الفضة
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