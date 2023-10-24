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اقتصاد

«غرفة دبي العالمية» تشارك في معرض «أنوجا» بألمانيا

13 شركة متخصصة بمجال الأغذية والمشروبات شاركت بالمعرض (من المصدر)
25 أكتوبر 2023 01:22

دبي (الاتحاد)

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باشرت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تنسيق أكثر من 350 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات الأغذية والمشروبات في دبي ونظرائها من المشاركين في معرض أنوجا للأغذية بألمانيا، أكبر معرض تجاري لقطاع الأغذية والمشروبات في العالم.
جاء ذلك خلال بعثة تجارية قادتها الغرفة ضمت ممثلين عن 13 شركة متخصصة بمجال الأغذية والمشروبات في دبي، للمشاركة في المعرض الذي نظم مؤخراً تحت شعار «النمو المستدام» في مدينة كولونيا الألمانية، وجمع تحت مظلته نحو 140 ألف زائر من 200 دولة و7900 عارض من 118 دولة.
ويندرج تنظيم البعثة التجارية في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي أطلقتها غرفة دبي العالمية بهدف تحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة مختارة، والترويج لدبي كمركز استثماري عالمي مزدهر.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تعكس مشاركتنا في معرض أنوجا للأغذية هذا العام التزامنا بمساعدة الشركات في دبي على اكتساب شهرة دولية، وهي جزء من أولوياتنا الاستراتيجية بدعم توسع الأعمال، وتعزيز العلاقات التجارية بين دبي والأسواق العالمية، ووفرت هذه المشاركة لأعضائنا منصة للاجتماع مع موزعي الأغذية وتجار التجزئة وكبار التجار العالميين في قطاع الأغذية، ومواكبة أحدث وأهم التوجهات الحالية في صناعة المواد الغذائية، فضلاً عن التعرّف على الابتكارات القائمة على التكنولوجيا لأنظمة الغذاء المستدامة.

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