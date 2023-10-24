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اقتصاد

محمد الشرقي يلتقي وفد «طيران الإمارات»

محمد الشرقي خلال لقائه وفد «طيران الإمارات» (وام)
25 أكتوبر 2023 01:22

الفجيرة  (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، وفداً من «طيران الإمارات» برئاسة عادل الغيث نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في الخليج العربي والشرق الأوسط وإيران لدى «طيران الإمارات».
واطلّع سموّه، خلال اللقاء، على أهم وأحدث مشاريع «طيران الإمارات» وخططها الحالية والمستقبلية في قطاع الطيران والسفر والسياحة والخدمات اللوجستية التي تقدمها ومبادراتها الرائدة. وتم استعراض سبل تعزيز التعاون بين حكومة الفجيرة و«طيران الإمارات» على صعيد الخدمات والامتيازات. وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي توائم رؤية الدولة في الريادة العالمية وتدعم التحولات التنموية التي تشهدها الإمارة. وأشاد سموّه، بالسمعة العالمية الرائدة لـ«طيران الإمارات» كنموذج متميز ومهم في قطاعات السفر والسياحة وخدمات الطيران، مثمّناً جهودها النوعية والمتواصلة في دعم التنمية الاقتصادية للدولة وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. وتقدّم وفد «طيران الإمارات» بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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